En España, capturaron a cabecilla del grupo delincuencial “El Mesa” encargado del narcotráfico

Capturado en España el "Negro Alex", encargado del envío de cocaína a Europa desde Colombia.

Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez informó mediante su cuenta de X que en las últimas horas se reportó la captura de un cabecilla del grupo delincuencial “El Mesa”, al parecer dedicado al envío de cocaína desde España a otras ciudades de Europa.

Según el mandatario de Medellín, la detención de alias “El Negro Alex” se hizo mediante circular roja en una colaboración entre la DIJIN de la Policía Nacional, la INTERPOL y la policía de España.

“Este sujeto fue escalando hasta convertirse en pieza clave para la expansión internacional de esta estructura criminal. En 2025 habría sido designado por alias “El Montañero” para liderar el tráfico de estupefacientes desde España, coordinando rutas y consolidando alianzas con estructuras criminales en Europa”, manifestó el alcalde Fico.

Resaltó el accionar de las autoridades que participaron en esta captura internacional y agregó que para la justicia no hay fronteras: “Donde se escondan, hasta allá llega la autoridad y los encuentra para que respondan ante la ley”, agregó.

Se espera que las autoridades competentes entreguen mayores detalles de este operativo, que significa un golpe importante contra el grupo ilegal “El Mesa” que delinque en el Valle de Aburrá y municipios del Oriente y Norte de Antioquia, entre otras zonas, incluso en Bogotá.