¿Cómo va el censo electoral para las elecciones presidenciales 2026? Registrador responde

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El registrador nacional, Hernán Penagos, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y entre los temas de los que se dialogó se le preguntó al funcionario cómo avanza el censo electoral para las elecciones presidenciales de este 2026. Cabe recordar que este jueves, 30 de abril, sale el censo definitivo.

¿Cuántas personas estarán autorizadas para votar en las elecciones presidenciales 2026?

El registrador Penagos aseguró que, en el momento, “está terminando de cerrarse el censo con las últimas informaciones”.

En esa línea, “cerca de 41′500.000 personas son los llamados a votar para estas elecciones. El 1 de mayo se establecerá el número definitivo y de ahí se definirán el número de mesas en función del número de personas que están aptas para votar“, comentó Penagos.

“Estamos entre 124 y 125 mil mesas en toda Colombia. Un millón 200 mil de esas personas están en el exterior y cerca de 330 mil, por ejemplo, aquí en España, donde votaron, por ejemplo, las pasadas elecciones, algo así como 34 mil”, añadió a su explicación del censo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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