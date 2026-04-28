¿Plan en Ecuador para sabotear elecciones en Colombia? Presidente Petro pidió investigar

El presidente Gustavo sorprendió con información de un supuesto plan que estarían ejecutando desde Ecuador, para afectar y sabotear las elecciones presidenciales en Colombia del próximo 31 de mayo.

Se trataría de un plan, que incluiría un presunto autoatentado hacia el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para culpar al gobierno colombiano.

“Ojo con esta información sobre un autoatentado de Ecuador para culparme”, dijo el presidente al relacionar al exmandatario Álvaro Uribe con este presunto plan para sabotear los comicios.

“Todo es típico del de mañas de Uribe”, señaló.

Petro pidió investigar

Tal y como lo anunció en la alocución presidencial, el mandatario Gustavo Petro anunció una investigación sobre la procedencia de los explosivos que están usando las disidencias de las FARC de alias “Marlon” en el Cauca, para determinar si provienen del Ecuador.

De ser, el alto mandatario aseguró que de esta manera probarían la viabilidad de que hay un supuesto plan para desestabilizar las elecciones en el país, y para que la “extrema derecha” se quede en el poder.

“Si los explosivos que usa EMC de Marlon en el Cauca provienen del Ecuador, no es más sino una alianza de narcos tratando que sus amigos candidatos lleguen a gobernar”, puntualizó el presidente.