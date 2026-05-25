Hasta hoy hay plazo para que los interesados realicen su cedulación cafetera en Antioquia

Recolección de café, imagen de referencia. la iniciativa beneficia a comunidades vulnerables caucanas dedicadas a la sustitución de cultivos ilícitos, así como a productores de café y cacaoFoto: Colprensa

Medellín

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia les recordó a los cafeteros en este departamento que hoy lunes, 25 de mayo, vence el plazo para asegurar la participación en elecciones del gremio, gracias a la cedulación cafetera.

Este es un requisito indispensable para participar en las elecciones del sector que se tienen programadas para el mes de septiembre del presente año.

¿Qué es la cedulación cafetera?

Este documento acredita a los miembros activos del gremio, otorgándoles el derecho a votar y ser elegidos en los Comités Municipales y Departamentales, instancias responsables de definir las decisiones sobre el presente y el futuro de la caficultura antioqueña y colombiana.

El proceso que vence hoy les permite a los productores lograr esa cédula cafetera.

Elecciones en septiembre

Los comités que sean elegidos en septiembre serán los responsables de recibir el centenario de la Federación en el año 2027.

Este proceso es relevante especialmente en el contexto actual del sector, marcado por retos productivos, renovación generacional y fortalecimiento de la representatividad.

Elecciones inclusivas

Desde la Federación Nacional de Cafeteros de nuestro país, indicaron que se espera que estas sean unas elecciones cafeteras determinantes para consolidar la institucionalidad más inclusiva, donde participen más mujeres, jóvenes y pequeños productores.

Llamado a la cedulación

También desde la entidad hicieron un llamado especial para que aquellos que aún no han adelantado el trámite se acerquen a los comités municipales, a los puntos de atención o lugares habilitados en los diferentes municipios y subregiones antioqueñas para que puedan realizarlo durante este lunes.

Aclararon que aquellas personas que no completen el proceso antes de finalizar la jornada de hoy lunes no podrán participar en las elecciones cafeteras de este 2026.

Aclararon desde la Federación que “la cedulación no solo garantiza el ejercicio democrático del gremio, sino que define quiénes podrán incidir en las decisiones que marcarán el rumbo del sector en los próximos años”.