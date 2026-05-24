Investigan inmobiliaria que habría estafado a más de 40 personas en Medellín

Medellín

Las autoridades avanzan en la investigación contra una agencia inmobiliaria señalada de, presuntamente, cometer una estafa que habría afectado a más de 40 personas entre arrendadores y arrendatarios de Medellín.

El proceso es liderado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, luego de múltiples denuncias relacionadas con presuntos incumplimientos en la administración de inmuebles y manejo de dineros correspondientes a cánones de arrendamiento y anticipos.

Según la información recopilada por las autoridades, la modalidad consistía en recibir propiedades para administrarlas y captar pagos de arriendo o adelantos económicos, pero sin transferir esos recursos a los propietarios o, en otros casos, sin entregar los inmuebles ofrecidos a los arrendatarios.

Las víctimas denunciaron que, al momento de reclamar por los incumplimientos, la empresa argumentaba supuestos problemas financieros o inconvenientes bancarios para justificar la falta de pagos y la no devolución del dinero.

De acuerdo con el balance entregado por la Administración Distrital, hasta el momento se han recibido 25 quejas formales contra la inmobiliaria.

Acciones adelantadas por las autoridades

Como parte de las actuaciones adelantadas, se produjo la cancelación de la matrícula de la agencia inmobiliaria, mientras continúan las investigaciones penales para determinar posibles responsabilidades. Además, las autoridades han impuesto 17 sanciones y adelantan seis procesos administrativos por presuntas irregularidades relacionadas con la actividad de arrendamiento, conforme a lo establecido en la Ley 820 de 2003.

“De manera articulada con la Fiscalía General de la Nación avanzamos en estas investigaciones para establecer responsabilidades penales, mientras desde lo administrativo seguimos aplicando la ley, incluso con esa posibilidad de cancelar la matrícula de esta agencia”, señaló la subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia, Laura Hernandez.

Ante este caso, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de precaución al momento de contratar servicios inmobiliarios. Entre las recomendaciones están verificar que las agencias cuenten con registro formal, dirección física validada ante la Alcaldía de Medellín, trayectoria comprobable y referencias verificables.

Asimismo, insistieron en la importancia de no entregar dinero sin soportes contractuales claros y reportar cualquier anomalía o irregularidad ante las autoridades competentes.