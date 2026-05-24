Influencer estadounidense fue inadmitido por ofrecer paquetes turismo sexual en Medellín

Medellín

El estadounidense conocido en redes sociales como “Casey Red Beard” fue inadmitido por Migración Colombia cuando intentaba ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, señalado de presuntamente promover en Medellín actividades relacionadas con turismo sexual y posibles conductas asociadas a trata de personas.

De acuerdo con Migración Colombia, el hombre había sido mencionado en denuncias públicas en redes sociales por organizar fiestas privadas en Medellín dirigidas a turistas extranjeros. Según las autoridades, en estos encuentros presuntamente se ofrecían servicios y actividades que podrían estar vinculados con explotación sexual de mujeres.

Las investigaciones conocidas por la autoridad migratoria indican que el ciudadano promocionaba eventos gratuitos en apartamentos de Medellín, donde supuestamente se garantizaba transporte y alimentación para las asistentes. Además, ofrecía un denominado “Programa de Inmersión en Medellín”, por el que cobraba sumas en dólares a extranjeros interesados en participar en cenas privadas, fiestas exclusivas y recorridos turísticos por diferentes zonas del país.

Entre las publicaciones revisadas por las autoridades se encuentran mensajes en los que uno de los organizadores afirmaba que sus clientes eran “millonarios” y buscaban compartir con mujeres “educadas”, evitando lugares turísticos nocturnos de la ciudad como el Parque Lleras.

“Las alertas sobre el extranjero habían sido registradas previamente por la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia y fueron verificadas durante el control realizado en Bogotá, donde las autoridades establecieron que el hombre pretendía desplazarse posteriormente hacia Medellín”, indicó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero

El extranjero llegó en un vuelo procedente de Miami y, tras el procedimiento de control migratorio, las autoridades ordenaron su retorno inmediato hacia Estados Unidos luego de detectar alertas y anotaciones previas en los sistemas de información de la entidad.

Lucha contra la explotación sexual

Según cifras oficiales, en lo corrido de 2026 Migración Colombia ha inadmitido cerca de 90 extranjeros en el país por situaciones asociadas a explotación sexual y trata de personas, una cifra que ya se acerca a los 110 casos reportados durante todo 2025.

En Medellín, las autoridades migratorias reportan más de 60 inadmisiones este año relacionadas con este tipo de conductas, mientras que en 2025 se realizaron cerca de 80 procedimientos similares en medio de las estrategias de control y protección contra la explotación sexual.