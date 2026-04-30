Gobierno Nacional solicita suspender a gestores de convivencia en operativos de policía en Medellín

Abren indagación previa a Gestotores de Convivencia de la alcaldía de Medellín

Medellín

El Gobierno Nacional solicitó la suspensión inmediata de la participación de los gestores de convivencia en operativos de la Policía en Medellín, tras denuncias por posibles extralimitaciones en sus funciones.

La petición fue hecha por Mauricio Urquijo, director de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, quien a la directora de la Fundación Pascual Bravo, en el consejo directivo de la institución, frenar cualquier tipo de acompañamiento de estos civiles a procedimientos de control por parte de la fuerza pública en la ciudad.

Según explicó Urquijo, estos gestores de convivencia son civiles contratados por la Fundación Pascual Bravo para labores pedagógicas y de promoción de cultura ciudadana, por lo que no tendrían facultades para intervenir en operativos policiales ni ejercer funciones de autoridad.

“No puede haber ningún tipo de actividad que tenga que ver con, por ejemplo, inspecciones corporales a las personas, acompañamiento operativo de carácter represivo, ni mucho menos ejercicios de autoridad. Son ilegales, y es por esta razón que solicitamos que se suspenda de manera inmediata cualquier tipo de acompañamiento de estas personas a operativos de la fuerza pública”, indicó el director.

Investigaciones a gestores de convivencia de la Alcaldía de Medellín por denuncias de presunta agresión

El pronunciamiento del Gobierno Nacional se da tras varias denuncias sobre presuntos abusos y extralimitaciones en las que habrían incurrido algunos de estos gestores durante acompañamientos a procedimientos policiales en Medellín.

La Procuraduría General de la Nación ya había abierto una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Medellín y de la Policía Nacional, por su presunta participación en la agresión con palos a ciudadanos durante un procedimiento en el parque Bolívar, en el centro de la ciudad.

Por hechos como este, la Personería de Medellín también anunció una indagación previa a varios gestores de convivencia de la alcaldía para determinar si cometieron faltas disciplinarias.

El Gobierno Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación en la que estos civiles estén participando en actividades que excedan sus competencias o vulneren derechos.