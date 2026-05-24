Tres hombres fueron capturados por casos de homicido en Urabá

Urabá, Antioquia

Tres hombres fueron capturados por las autoridades en procedimientos adelantados en Apartadó y Medellín, señalados de estar involucrados en casos de homicidio y tentativa de homicidio ocurridos en la subregión de Urabá.

La Policía Nacional informó que las capturas fueron realizadas por unidades de investigación criminal y protección del Departamento de Policía Urabá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante órdenes judiciales.

“La Policía Nacional continuará desarrollando acciones contundentes contra los actores generadores de violencia y reafirma su compromiso con la seguridad y convivencia en la suproregión del Urabá y el Darién Chocoano”, señaló el Coronel Jovanni Cepeda Sanabria, el comandante Departamento Policía de Urabá.

Detalles de las capturas

Uno de los operativos se desarrolló en el municipio de Apartadó, donde uniformados de la Seccional de Investigación Criminal capturaron a un hombre señalado de participar en hechos violentos registrados en marzo de 2025, en los que dos jóvenes resultaron lesionados con arma cortopunzante.

Según las investigaciones, el capturado presuntamente haría parte de un grupo de jóvenes de especial atención constitucional y estaría vinculado a confrontaciones entre grupos rivales en diferentes sectores del municipio.

En un segundo procedimiento, realizado mediante diligencia de allanamiento y registro en Medellín, fue capturado otro hombre requerido por el delito de homicidio. De acuerdo con las autoridades, el señalado estaría involucrado en un hecho violento ocurrido en mayo de 2025 en la zona rosa del barrio Ortiz, en Apartadó.

La Policía indicó además que este hombre hacía parte del cartel de los más buscados en la subregión de Urabá por el delito de homicidio y presuntamente integraba un grupo de jóvenes de especial atención constitucional.

La tercera captura se realizó en el barrio La Paz de Apartadó, donde uniformados de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Protección detuvieron a un hombre requerido por tentativa de homicidio agravado.

El caso por el que era investigado ocurrió en febrero de 2026, cuando un menor de edad resultó gravemente herido con arma cortopunzante.

Las autoridades señalaron que los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial correspondiente.