¿Quién gana y quién pierde con el arancel del 30 % a productos de Ecuador? Claves, riesgos y cifras

La Cámara de Comercio ecuatoriana - colombiana advirtió que la imposición unilateral de aranceles golpeará el empleo, la competitividad, el abastecimiento de insumos estratégicos y el bienestar de los consumidores.

El Gobierno de Colombia confirmó que aplicará un arancel del 30 % a varios productos provenientes de Ecuador, una decisión que busca proteger al productor nacional, pero que abre interrogantes sobre sus efectos reales en precios, empleo, contrabando y comercio bilateral.

La medida cobija 23 partida arancelarias y 73 subpartidas, entre estás según lo anunciado son: arroz, aceites vegetales, productos pesqueros, cacao, alcoholes, plásticos, papel, neumáticos, calzado e insumos industriales.

La decisión se da como respuesta al anuncio del Gobierno ecuatoriano de imponer un arancel similar a productos colombianos a partir de febrero de 2026. Desde el Ejecutivo colombiano se ha insistido en que se trata de una medida transitoria, orientada a restablecer el equilibrio en el intercambio comercial.

Analizamos los principales impactos de la medida desde la perspectiva del sector agropecuario y del comercio exterior.

¿la medida arancelaria protege al productor nacional?

Desde la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) reconocen que la intención del arancel es proteger al productor colombiano, especialmente en sectores sensibles como el arroz, que compite directamente con importaciones ecuatorianas.

No obstante, su presidente, Jorge Enrique Bedoya, advierte que esa protección no es automática ni está garantizada.

“Cuando tú subes los aranceles, sobre todo en una frontera tan porosa como la que tiene Colombia con Ecuador, lo que se genera es más contrabando. Y eso termina afectando a los productores, a los consumidores y al empleo en ambos países”, señaló Bedoya.

Según el dirigente gremial, el riesgo es que los productos no ingresen por canales formales, pero sí lo hagan de manera ilegal, lo que golpea a productores de regiones como Nariño y Putumayo, donde ya se han presentado crisis similares con productos como la papa y el arroz.

Por eso, desde el sector agropecuario insisten en que sin controles efectivos en frontera, los aranceles pueden terminar siendo más perjudiciales que beneficiosos.

Por otro lado, surge la pregunta de si los productos colombianos ganarían mercado tras la imposición de aranceles del 30 % a Ecuador. Desde la SAC, la respuesta es cautelosa: no necesariamente.

El gremio advierte que, en una frontera con altos niveles de informalidad, lo que no entre por comercio legal podría ingresar por contrabando, lo que no mejora los precios para el productor ni beneficia al consumidor.

El impacto en precios: ¿quién termina pagando el arancel?

Desde el análisis económico, el experto en comercio exterior y economista José Vidal Castaño, de la universidad de Los Libertadores, advierte que existe una idea equivocada sobre los aranceles.

“Hay una concepción errónea y es pensar que cuando se impone un arancel, ese país es el que lo paga. En la práctica, los aranceles terminan asumiéndolos los consumidores a nivel local, a través de precios más altos”, explicó Castaño.

Esto significa que los productos importados desde Ecuador podrían encarecerse en el mercado colombiano, afectando directamente a los hogares y a las empresas que dependen de esos insumos.

Comercio bilateral y cifras clave

El economista explicó que la relación comercial entre Colombia y Ecuador es asimétrica: mientras Colombia se mantiene como uno de los principales socios comerciales de Ecuador, ese país ocupa un lugar menor entre los socios de Colombia.

Puesto que, actualmente, Colombia exporta a Ecuador cerca de 1.500 millones de dólares al año e importa alrededor de 700 millones de dólares, en una relación que involucra a cerca de 2.000 empresas colombianas con vínculos comerciales directos y a más de 500 empresas ecuatorianas que dependen del intercambio con el mercado colombiano. Además, añade que, cerca del 50 % de las importaciones ecuatorianas desde Colombia corresponden a bienes intermedios y de capital, insumos clave para su industria.

¿Hay riesgos legales y para la inversión?

El economista Castañeda también advirtió que este tipo de decisiones puede violar disposiciones de la Comunidad Andina, lo que genera inseguridad jurídica y afecta la confianza de los inversionistas, como se ha mencionado anteriormente.

Según Vidal Castaño, más allá del impacto inmediato en el comercio, el precedente que se sienta puede afectar la inversión a largo plazo y abrir la puerta a controversias legales y sanciones directamente comerciales.

¿Qué puede pasar ahora tras los aranceles del 30 % entre Colombia y Ecuador?

Aunque el Gobierno colombiano insiste en que el arancel es temporal y que no busca escalar el conflicto, gremios y expertos coinciden en que su impacto dependerá de varios factores:

El control al contrabando en la frontera.

en la frontera. La duración real de la medida.

de la medida. La respuesta de Ecuador .

. La capacidad de ambos países para retomar el diálogo bilateral.

De no manejarse con cuidado, advierten, la medida podría traducirse en precios más altos, afectaciones al empleo, al posible consumidor y mayores tensiones comerciales, que resaltan, sería más fuerte para el áis vecino, sin generar los beneficios esperados.