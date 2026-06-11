MinEducación abrió convocatoria para profesores en ciencia y tecnología: Estos son los requisitos

MinEducación abrió convocatoria para profesores de ciencia y tecnología: Estos son los requisitos. Getty Images / Ministerio de Educación

MinEducación abrió una convocatoria para docentes interesados en apoyar la formación en habilidades tecnológicas y su adecuado uso pedagógico en niñas, niños y jóvenes del país.

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En alianza con el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo (INTEP), los participantes podrán participar en el fortalecimiento de los Centros de Interés en Ciencia y Programación, como parte de la Red de Docentes Mentores Itinerantes.

El ministerio informa que el programa está dirigido a estudiantes de grados 4.° a 9.° y proyecta beneficiar a más de 2.200 estudiantes y docentes en el 2026, a través de su implementación en 150 establecimientos educativos.

La convocatoria es para suplir mentores en centros de Tolima, Huila, Cundinamarca, Cauca, Putumayo, Caquetá y Norte de Santander y, según la cartera, se implementará en alianza con 11 Secretarías de Educación.

¿Cuáles son los beneficios por participar?

El Ministerio de Educación Nacional aclara que la participación en la Red de Docentes Mentores Itinerantes está orientada al fortalecimiento de los Centros de Interés en Ciencia y Programación y tiene un carácter voluntario, por lo cual no implica remuneración económica, ni se trata de un vínculo laboral o contractual.

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En ese sentido, la participación está orientada a docentes interesados en sumar a su crecimiento profesional, adquiriendo capacidades pedagógicas que permitan ampliar su proyección académica.

Los participantes tendrán la oportunidad de involucrarse en diferentes espacios de formación, intercambio de saberes y visibilización de experiencias. También el INTEP entregará una certificación destacando la experiencia en el fortalecimiento de los Centros de Interés en Ciencia y Programación 2026.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Para inscribirse en el programa, los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser docente de aula, nombrado en propiedad, del sector oficial en educación preescolar, básica (primaria y secundaria) y media. Haber participado en la implementación de Centros de Interés en temáticas relacionadas con ciencia, tecnología e innovación en 2024 y/o 2025 en un establecimiento educativo oficial. Realizar la inscripción dentro de los plazos establecidos. Diligenciar completamente el formulario de inscripción aquí y adjuntar todos los documentos requeridos.

Las inscripciones cierran el 12 de junio de 2026 y las entrevistas serán entre el 20 y el 26 del mismo mes. Los resultados finales serán publicados el 30 de junio. Para obtener más información, puede escribir al correo comunicaciones.centros@intep.edu.co o mediante el formulario habilitado aquí.