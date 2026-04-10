Ecuador vs. Colombia: ¿Qué implica el aumento del 100% en aranceles? Análisis del conflicto

Con la implementación de un aumento de los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia destinadas a Ecuador, los cuales pasarán del 50 % al 100 %, el país se pregunta: ¿Qué repercusiones traería esta decisión y a quiénes puede llegar a afectar?

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones emitió un comunicado en el que se indicó que el aumento entrará en vigencia a partir del viernes 1 de mayo para las importaciones que salgan de Colombia. Esto ocurre en medio de una tensa situación en las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos.

¿Por qué Ecuador implementará un aumento a las importaciones provenientes de Colombia?

Según el Ministerio de Producción, esta decisión se toma tras un análisis llevado a cabo por la administración del presidente Daniel Noboa, en donde se concluye que hay “falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”.

Adicionalmente, “esta medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, según se puede leer en el comunicado.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro ordenó a la embajadora en Quito, María Antonia Velasco, “venir de inmediato” a la capital colombiana para tratar la situación. “Nuestra embajadora en Ecuador debe venir de inmediato y el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador”, expresó el mandatario en X (anteriormente Twitter).

Historial de medidas arancelarias entre Ecuador y Colombia

Sin embargo, esta situación relacionada con el aumento en los impuestos entre ambos países se viene presentando desde meses atrás. Dado que en febrero de 2026 el Gobierno ecuatoriano informó en un comunicado que la tasa denominada “de seguridad” aumentaría del 30% al 50% para aplicarse en marzo del mismo año para Colombia.

Esto, alegando que el impuesto es necesario porque debe invertir alrededor de unos 400 millones de dólares adicionales para cuidar la frontera de unos 600 kilómetros. Dado que en la zona donde colindan los dos países se encuentran grupos al margen de la ley que se dedican a actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal y tráfico de personas.

Ante la situación, Colombia instauró un arancel del 50% a las importaciones originarias de Ecuador, así como la negativa a la venta de energía al vecino país, que en 2024 sufrió fallas eléctricas que en ocasiones llegaban a las 14 horas diarias.

¿Quiénes son los más afectados ante esta situación arancelaria entre Ecuador y Colombia?

Las medidas implementadas entre ambos países afectan principalmente al comercio de cada región, así como a la cooperación energética y el transporte en crudo de materias primas; todas estas variables son fundamentales para el correcto funcionamiento de los países en múltiples áreas.

De igual forma, estas circunstancias aumentan la crisis diplomática en la que se encuentran los países sudamericanos, esto debido a que se sigue generando un distanciamiento político por los desacuerdos y enfrentamientos que han tenido los mandatarios.

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