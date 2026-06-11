Legalizan las capturas de los presuntos implicados en el homicidio del periodista Cristian Herrera

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías legalizó las capturas de tres personas que estarían involucradas en el homicidio del periodista Cristian Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta (Norte de Santander).

Se trata de John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Alexander Portillo González.

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La Fiscalía General de la Nación logró, además, la legalización de las diligencias de registro y allanamiento realizadas en tres inmuebles de Cúcuta y El Zulia (Norte de Santander), las cuales permitieron la captura de los tres indiciados y la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares.

Este jueves 11 de junio continuarán, de manera reservada, las audiencias concentradas, con la imputación de cargos por parte de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos.

Se espera que a los detenidos les sean imputados los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, pues, según la Fiscalía, habrían participado en la planeación y ejecución del atentado que le cobró la vida al periodista investigativo de Cúcuta.