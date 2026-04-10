Colombia impondrá arancel del 100 % a productos que lleguen de Ecuador, en respuesta a ese país

El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Comercio, rechazó la decisión del Gobierno ecuatoriano de subir el arancel a los productos provenientes de Colombia y anunció que, como respuesta, también subirá al 100 % el arancel a los productos que lleguen de Ecuador.

“Nos vemos forzados a modificar el Decreto 170 y nivelarlo con la nueva tarifa planteada por Ecuador”, aseveró la MinComercio.

Esa propuesta la llevarán al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A) para iniciar el proceso de modificación de la norma.

Diálogo bloqueado

La ministra Morales afirmó que han buscado salidas para esta situación, pero no han recibido una respuesta positiva para hablar con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

“Desde el Gobierno del presidente Petro hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el Gobierno de Ecuador, buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera. Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva y, por el contrario, la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial”, afirmó.

¿Cuál es el impacto de la decisión?

La cartera de Comercio aseveró que el arancel impuesto por Ecuador a los productos colombianos, que inicialmente fue del 30 % y ahora pasaría al 100 %, desequilibra las condiciones de competencia y de mercado entre los dos países, “lo que impacta negativamente a los productores nacionales que compiten con productos ecuatorianos en el mercado andino”.

Incluso, Javier Díaz, presidente del gremio de importadores y exportadores, Analdex, afirmó que esto “cierra definitivamente cualquier posibilidad de comercio ante Colombia y Ecuador y que este tema no se arregla antes de agosto”.

Por tanto, el Ministerio de Comercio afirmó que seguirá impulsando la implementación de medidas de alivio para los empresarios, orientadas a fortalecer la liquidez y sostener el tejido productivo del país.

“En este sentido, se promoverán líneas de crédito con condiciones favorables, mayores facilidades de acceso a financiamiento y mecanismos que permitan a las empresas enfrentar coyunturas económicas sin afectar su operación ni el empleo”, aseveró la cartera en un comunicado.

Hay que recordar que Colombia presentó ante la Comunidad Andina (CAN) una demanda contra la medida adoptada por Ecuador porque viola el Acuerdo de Cartagena de 1969.

¿Por qué surgió esta guerra comercial y arancelaria?

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia comenzó en enero pasado cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la aplicación de una “tasa de seguridad” del 30 % a productos colombianos desde el 1 de febrero. Esta medida, según explicó, respondía a la falta de acciones firmes del país vecino contra los grupos criminales y el narcotráfico.

En respuesta, Colombia anunció medidas similares y comenzó este martes a cobrar el mismo porcentaje a productos ecuatorianos, decisión que alcanza a 23 partidas arancelarias agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales.

Tras ello, Ecuador subió los aranceles a 50 % y luego Colombia tomó esa misma decisión.

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