Fito Páez es abucheado por tocar uno de sus últimos discos durante un concierto en Buenos Aires

El músico argentino Fito Páez fue abucheado durante su último concierto en Buenos Aires por interpretar su penúltimo álbum, ‘Novela’, en su totalidad.

Páez se presentó el pasado miércoles 20 de mayo en el Movistar Arena de la capital argentina frente a un público de diez mil personas.

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En este, su cuarto concierto en este recinto, en el marco de su gira ‘Sale el sol’, el rosarino decidió cambiar su repertorio e interpretar su penúltimo disco de estudio, ‘Novela’, de 2025, al inicio del concierto.

Durante 25 canciones el público disgustado silbó y abucheó a “El trovador del rock argentino”.

También mostraron su descontento a través de redes sociales donde subieron videos de la gente que esperaba los éxitos del argentino.

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Al finalizar la interpretación del álbum, Páez pasó a tocar éxitos como “El amor después del amor”, “11 y 6”, “Al lado del camino”, “Circo Beat”, “A rodar mi vida”, “Dar es dar” y “Mariposa Tecknicolor”.

Fito Páez lanzó este viernes su nuevo disco “Shine” y se presentará en Colombia el próximo 12 de junio en el Movistar Arena de Bogotá.