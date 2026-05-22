Familia de Ozzy Osbourne revela que creó un avatar interactivo del Príncipe de las Tinieblas con IA

Casi un año después de la muerte del cantautor inglés Ozzy Osbourne, su familia ha anunciado que el “Príncipe de las Tinieblas” regresará en forma de un avatar interactivo impulsado por inteligencia artificial.

El Ozzy digital podrá comunicarse nuevamente con sus fanáticos y estará disponible en el Reino Unido y Estados Unidos a finales de este verano.

Su esposa, Sharon, y su hijo, Jack, anunciaron el proyecto el miércoles en Licensing Expo 2026, en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos.

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La creación posee “el ADN digital de Ozzy Osbourne: voz, imagen y movimiento”, declaró Jack en el evento.

“Puedes preguntarle cualquier cosa al Ozzy digital y te responderá con su propia voz; las respuestas serán las mismas que Ozzy habría dado. Lo llevaremos a todo el mundo. La gente podrá hablar con él y él les responderá”, afirmó Sharon.

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“Es sorprendente lo fiel que es a la realidad. Él existirá digitalmente tal como es mientras tengamos computadoras. La tecnología ha avanzado tanto que ahora es casi como arrastrar y soltar. Podrías grabar una plantilla para un comercial… simplemente indicarle a Digital Ozzy lo que quieres que haga en ese comercial y simplemente insertarlo. Ahora es así de sencillo”, comentó Jack.

Sharon y Jack hablaron sobre el Ozzy digital en un panel titulado “El legado perdurable de un ícono del rock y su familia: Ozzy Osbourne y los Osbourne”.

“Elvis murió hace 50 años y todo el mundo conoce a Elvis. Solo quiero eso para Ozzy”, expresó Sharon.