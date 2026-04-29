Si tiene más de 60 años, ¿debe inscribirse para recibir bono pensional del Pilar Solidario? Entérese.

Con la reforma pensional, el Gobierno Nacional creó el Pilar Solidario, que es una renta básica mensual para personas mayores en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad y reemplazará de forma progresiva al antiguo programa Colombia Mayor, en una transición que no va a afectar a sus actuales beneficiarios.

Este beneficio no requiere intermediarios ni pagos y es otorgado por el Gobierno a quienes cumplan con los requisitos establecidos. El bono es administrado por el Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS).

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El Pilar Solidario beneficia a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, campesinos y cuidadores que cumplan con los requisitos.

¿Cómo y dónde inscribirse al Pilar Solidario?

El proceso de inscripción es gratuito y se hace de forma presencial, sin intermediarios. Aquellos que deseen aplicar al Pilar Solidario podrán hacerlo en las oficinas de Prosperidad Social, en las oficinas de atención al Adulto Mayor de las Alcaldías municipales y en Ferias de Servicio autorizadas por el Gobierno.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al Pilar Solidario?

Ser ciudadano (a) colombiano (a)

Tener mínimo 65 años de edad los hombres o mayor de 55 años con discapacidad.

Tener mínimo 60 años de edad las mujeres o mujer mayor de 50 años y poseer una pérdida de capacidad laboral o igual a 50 %.

Integrar el grupo de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad.

Acreditar residencia en el territorio colombiano mínimo de 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la Renta Básica Solidaria.

No tener pensión

¿Cuánto para el Pilar Solidario?

Los adultos mayores beneficiarios del Pilar Solidario recibirán una renta básica mensual de $230.000. El DPS administrará el sistema y, generalmente, los pagos se realizan en la segunda o tercera semana de cada mes.

¿Cuáles son las condiciones de salida del Pilar Solidario?

El DPS deja estipulado que hay cuatro estipulaciones para que un adulto mayor deje de recibir su transferencia mensual.

Fallecen.

Se detecta fraude o falsedad de información.

Solicitan su retiro voluntario.

No corregir las causas de suspensión en un plazo de seis meses.

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Por otra parte, es importante aclarar que si la persona recibe actualmente el subsidio del programa “Colombia Mayor” o ya está en la lista de espera oficial de la alcaldía, no necesita ni debe realizar un nuevo registro, ya que la transición al Pilar Solidario será automática.

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