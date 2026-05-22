Horóscopo del Profesor Salomón HOY 22 de mayo de 2026: Leo y Capricornio, ojo con sus pensamientos

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este cierre de la penúltima semana de mayo de 2026, en donde signos como Leo, Escopio y Capricornio deben trabajar en sus pensamientos, ya que reunen malas energías a sus casas zodiacales, mientras que el caso de Aries destaca por la llegada del amor por estas fechas.

El 22 (2 + 2 = 4) destaca por ser el número maestro. A quienes nacen en este día se les considera personas con una misión grande de ayudar a los demás, y lo van a cumplir. Su número es el 3370.

Como recomendación del profesor Salomón, prenda una vela blanca y récele a Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles, para que inicie este nuevo año con gran impulso para cumplir sus metas.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el Negro .

. El número, 5214.

La fruta para comer: uva.

Finalmente, tenga en cuenta que hoy es el último día de la luna nueva, que habla de nuevos comienzos, relaciones, proyectos y oportunidades para la vida.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Es el momento adecuado para que trabaje en todo lo que tenga que ver con una relación afectiva. Mantenga a su pareja feliz, y si no tiene, prepárese, porque los arcanos están anunciando que muchos arianos conocerán a alguien muy interesante por estas fechas. Así, invoque al arcángel de la abundancia, puede hacerlo orando de esta manera “Abundia, tráeme abundancia en mi negocio. Tráeme abundancia en mi dinero, en todo lo que yo quiera emprender a partir de ahora”. Así podrá atraer estas bendiciones que se reúnen para esta casa zodiacal.

Número: 7521

Tauro

¡Buenas señales! A los taurinos les va a llegar una plata que estaban necesitando, también van a encontrarse personas que les van a ayudar a lograr lo que están buscando. Tengan bien en cuenta que mañana es cambio de luna, entonces ahí empiezan los cambios bien interesantes. Esta fuerza les hará cambiar, pensar, entender las cosas de manera diferente y hallar nuevas respuestas a sus inquietudes con la vida.

Número: 1368

Géminis

A muchos geminianos les han llegado momentos interesantes. Sí, gracias a Dios han llegado cosas inesperadas inclusive, pero hay que seguir trabajando ¡No se duerman en los laureles! Precisamente para conservar y acrecentar lo que se ha logrado, hay que estar muy pendiente de todo. Los arcanos prevén que les alumbrarán aún más cosas bellas, así que atentos.

Número: 8519

Cáncer

Los arcanos son concisos: No desfallezca, porque Dios le va a dar la oportunidad de lograr algunos de los proyectos que tiene. Si ya tiene un emprendimiento, negocio, meta concreta, sepa que pronto verá un avance significativo para hacer esto realidad.

Número: 2905

Leo

Leo, deje rencores, tristezas o nostalgia porque todos estos pensamientos no son útiles para su presente. Haya pasado lo que haya pasado, la vida continúa y no se va a detener por nada ni por nadie. Busque ayuda para recibir sabiduría y poder hallarles calma a sus pensamientos. Puede pedirle sabiduría al espíritu santo por medio del Pentecostés, pero busque su camino para seguir adelante. Usted es la estrella del zodiaco y merece ver la luz.

Número: 6399

Virgo

Se viene movimiento alrededor de su casa: Va a estar decorando, arreglando, cambiando, comprando adornos, pintando, ampliando, o cosas relacionadas a su vivienda. Anímese a concretar todo esto de la mejor manera, pues estas energías renovadas a su posada le darán amor y felicidad. Recuerde que cuando el hogar está ordenado, la prosperidad y el cariño llega por añadidura.

Número: 1588

Libra

Mucho cuidado con sus enemigos. La gente se está moviendo para hacerle una jugada maestra. Sí, los arcanos ven que a nivel emocional es donde quieren hacer el daño, así que debe tener mucho cuidado. Hágase una buena limpieza, mucha oración, cargue su medalla de protección para poder despojar todas esas malas intenciones a su alrededor.

Número: 3903

Escorpio

No se preocupe, ya viene en camino la solución de esta situación que está atravesando. El tarot menciona que los escorpianos han estado un poco inquietos por un problema que les ha agobiado últimamente, pero este ciclo de ansiedad está cerca a su fin. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar y se va a poder lograr.

Número: 7277

Sagitario

Sagitarianos, no es momento de desfallecer, hay que continuar buscando la forma, el lugar o la ocasión. La paciencia y terquedad son la clave del éxito para seguir ahora. Pronto saldrán del bloqueo en el que se encuentran, pero aún falta asumir cosas difíciles de procesar.

Número: 0838

Capricornio

¡Capricornio, deje los celos! Son muy malos consejeros. No crea lo que los demás le cuentan. Que si a alguien le dijeron, que si la otra vio y que yo me imaginé. No, chisme es chisme. Lo que no pueda comprobar, lo que no vea no es certeza de nada, no se ponga a juzgar, así se evitará muchos dolores de cabeza.

Número: 0009

Acuario

Las personas de este signo que quieren viajar a un pueblo, una ciudad, al mar, háganlo. Las salidas nos cargan de energía, nos hacen ver otro panorama y venimos con otro entusiasmo a seguir enfrentando la vida. Tengan en cuenta que el tarot habla de dinero, prosperidad, logros y una parte económica estable, por lo que habrá con qué para concretar este deseo.

Número: 9076

Piscis

Una buena y una mala. La buena: le devuelven una plata, le llega una plata, se gana un dinero, pero hay algo de una parte económica que se va a mejorar. Por otra parte, la mala: Cuide su salud, algo estará pasando con los pies, con las rodillas, pero algo le puede estar molestando o afectando. No se confíe y hágase un chequeo para evitar males mayores.

Número: 4568

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