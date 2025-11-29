DIAN suspende algunos servicios electrónicos aduaneros, ¿Cuáles son?

Imagen de referencia de firma electrónica y logo de la Dian. Fotos: Getty Images / Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, informó que en las últimas horas se ha registrado indisponibilidad parcial en los servicios informáticos electrónicos aduaneros. Debido a esta falla, la entidad declaró contingencia para estos trámites desde el pasado viernes 28 de noviembre de 2025.

“En cumplimiento de la comunicación emitida por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, se declara contingencia para dichos trámites a partir del viernes, 28 de noviembre de 2025″, dijo la DIAN.

¿Qué servicios aduaneros se encuentran suspendidos?

Según la entidad, esta medida aplica específicamente para los servicios Muisca Carga, Salida de Mercancías y SYGA Importaciones. Por esto, se autoriza la realización de trámites manualmente, siempre y cuando el usuario certifique que no es posible adelantar el proceso a través de los sistemas electrónicos.

Finalmente, la DIAN recomendó a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones en sus canales oficiales, mientras que trabajan para normalizar la operación lo más pronto posible y minimizar cualquier afectación en los procesos de comercio exterior.