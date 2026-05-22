Ricky Martin interrumpe concierto en Montenegro tras un ataque con gas lacrimógeno en el escenario

Este jueves, el cantautor y actor puertorriqueño Ricky Martin se vio obligado a interrumpir el primer concierto de su gira europea en Montenegro, cuando uno de los asistentes lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario.

“Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro, un individuo lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban de la zona y recibían asistencia”, dice el comunicado difundido en redes sociales por la publicista de Martin, Róndine Alcalá.

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“Como medida de precaución, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los asistentes”, continuó.

“Aunque miembros del equipo de trabajo del artista recomendaron no continuar con el espectáculo, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con los fans”, explicó.

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“El artista continuará con su gira Ricky Martin Live con las próximas presentaciones programadas en Europa y fechas internacionales adicionales según lo previsto”, finalizó.

Martin se encuentra iniciando la etapa europea de su ‘Ricky Martin Live tour’.