Requisitos para sacar el RUT por primera vez en Colombia: paso a paso en línea y sin costo

El Registro Único Tributario (RUT) es un documento indispensable para que personas naturales y jurídicas puedan realizar trámites tributarios, aduaneros y cambiarios en Colombia. . La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establece el procedimiento y los requisitos para obtenerlo por primera vez, un proceso que actualmente puede realizarse en gran parte de forma virtual.

La inscripción en el RUT es un deber legal y el primer paso para cumplir correctamente con las obligaciones tributarias en Colombia.

¿Quiénes deben inscribirse en el RUT?

Según la DIAN, todas las personas que desarrollen actividades económicas, tengan obligaciones tributarias, actúen como responsables del IVA, declaren renta, importen o exporten bienes, o celebren contratos que lo exijan. También aplica para quienes inicien un negocio o trabajen como independientes.

El RUT debe mantenerse actualizado cada vez que cambien datos como dirección, actividad económica o responsabilidades. Este documento puede ser requerido por bancos, empleadores y entidades públicas o privadas.

Casos no se puede hacer la inscripción virtual en el RUT

Desde la entidad aclararon que no pueden realizar el trámite por este servicio quienes sean menores de edad, actúen mediante apoderado, sucesiones ilíquidas, extranjeros o inversiones extranjeras. Tampoco puede registrar actividades económicas mercantiles o aquellas responsabilidades que requieran previa autorización de la DIAN.

Paso a paso para sacar el RUT por primera vez

Desde la entidad explicaron que, la inscripción no se puede hacer de manera virtual para quienes requieren la inscripción en el registro mercantil o ayuda de un funcionario DIAN. Solo necesita tener a la mano el documento de identidad vigente. Los datos de identificación serán validados en línea con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

A continuación le explicamos el paso a paso para sacar el RUT por primera vez en Colombia:

Verificar la obligación Antes de iniciar el trámite, es importante confirmar si la persona está obligada a inscribirse en el RUT, de acuerdo con su actividad económica o situación fiscal. Ingresar al portal de la DIAN El proceso se realiza a través del sitio web oficial de la DIAN, en la opción de inscripción al RUT para persona natural. Diligenciar el formulario electrónico El solicitante debe completar el formulario con sus datos personales, información de contacto, actividad económica (código CIIU) y responsabilidades tributarias. Adjuntar documentos requeridos Generalmente se solicita una copia del documento de identidad vigente. En algunos casos, la DIAN puede requerir información adicional según el tipo de actividad económica. Validación de identidad La DIAN realiza una verificación de identidad, que puede incluir preguntas de seguridad o validaciones electrónicas. Descarga del RUT Una vez aprobado el trámite, el RUT se genera en formato PDF y puede descargarse directamente desde la plataforma. Este documento no tiene costo.

Una vez generado el RUT, la DIAN asigna al usuario un Número de Identificación Tributaria o NIT para identificar de manera individual a las personas o empresas.

¿Si ya tengo RUT puedo sacar uno nuevo?

Si ya tiene el RUT, puede obtener una copia en el portal www.dian.gov.co. Si ingresa por el servicio de inscripción y ya está inscrito en el RUT, el sistema le enviará una copia al correo electrónico registrado.