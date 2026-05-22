Dua Lipa estrena nuevo álbum en vivo y la película de su concierto ‘Dua Lipa (Live From Mexico)’

PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Dua Lipa attends the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on January 27, 2026 in Paris, France. (Photo by Aurore Marechal/Getty Images) / Aurore Marechal

Dua Lipa estrenó este jueves la película del concierto ‘Dua Lipa (Live From Mexico)’.

Los fanáticos de la estrella del pop inglés pueden ver la película, grabada durante el concierto final de su gira mundial ‘Radical Optimism Tour’, en tres fechas en la Ciudad de México, gratis en su canal de YouTube.

También está disponible una versión en vivo del álbum en plataformas de streaming.

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La película de dos horas presenta 21 canciones, incluido un dueto con Fher Olvera de Maná del éxito de la banda de 1992, “Oye Mi Amor”.

A lo largo de la gira, Dua Lipa interpretó versiones y duetos en el idioma local para honrar a cada ciudad.

En total, cantó en nueve idiomas diferentes, como español, italiano, francés, checo, neerlandés, alemán, portugués y albanés.

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La gira ‘Radical Optimism Tour’ llevó a Dua Lipa por todo el mundo durante casi nueve meses, con 92 conciertos.

Lipa se presentó en Colombia el 28 de noviembre de 2025 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

La gira comenzó en Australia en marzo de 2025 y contó con apariciones sorpresa de músicos como Gwen Stefani de No Doubt, Billie Joe Armstrong de Green Day y Lionel Richie.