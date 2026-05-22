El programa ‘The Late Show’ con Stephen Colbert emite su último episodio después de 33 años al aire

Este jueves, el cantautor inglés Sir Paul McCartney fue el invitado sorpresa en el último episodio del programa ‘The Late Show With Stephen Colbert’, tras 33 años.

El número final incluyó a McCartney y Colbert interpretando el clásico de los Beatles “Hello Goodbye”, acompañados por el cantautor inglés Elvis Costello, el exdirector de la banda Jon Batiste y el actual director Louis Cato.

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Luego, en una escena grabada, se vio a Colbert llevando a McCartney tras bambalinas hasta los interruptores eléctricos para apagar las luces del Teatro Sullivan, donde se grababa el programa.

Este gesto simbólico se produjo después de que McCartney fuera el último entrevistado y el último artista musical en actuar en el programa.

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Sir Paul visitó el teatro hace 62 años, en la primera aparición de los Beatles en ’The Ed Sullivan Show’ el 9 de febrero de 1964.

Durante la última emisión del programa, desfilaron varias estrellas como los actores Bryan Cranston, Paul Rudd y Ryan Reynolds.