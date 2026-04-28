Recibo de luz más barato en Bogotá: Lanzan convocatoria con subsidio, ¿Cómo aplicar? Pilas

Nuevo cobro en el recibo de la luz en Bogotá: estas son las localidades que deberán pagarlo

Un nuevo beneficio para los habitantes de cinco localidades de la capital del país. La Secretaría Distrital del Hábitat reactiva la convocatoria de Comunidades Energéticas, iniciativa que tiene como objetivo que 2.000 hogares puedan acceder a energía limpia y tengan un alivio económico directo en su factura de energía.

El proyecto pretende impulsar la transición energética en la capital y fomentar el consumo responsable con energías limpias, beneficiando a familias que viven en las localidades de San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Sumapaz y Rafael Uribe Uribe.

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Vanessa Velasco, secretaria del Hábitat, manifestó: “Con Comunidades Energéticas buscamos que la transición energética beneficie a los hogares que más lo necesitan, permitiéndoles ahorrar en su factura y contribuir al cuidado del medio ambiente”.

La Secretaría del Hábitat explica que la energía va a ser generada por medio de sistemas fotovoltaicos que están en proceso de instalación en los Centros Felicidad del Tunal y San Cristóbal. La entidad manifiesta que los sistemas producirán alrededor de 100.000 kWh al mes, con una potencia cercana a 1 MW.

El 10 % de la energía que se cree abastecerá a los Centros Felicidad (CEFE) y el 90 % restante va a ser repartido entre los hogares beneficiados que hagan parte del programa, los cuales solo verán reflejado en sus facturas el 60 % del consumo de sus viviendas, permitiendo tener un alivio económico en su recibo de energía durante cinco años.

Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), aseguró que “este proyecto ya está en marcha. En los CEFE El Tunal y San Cristóbal avanzamos en la instalación del sistema fotovoltaico. En el CEFE El Tunal ya contamos con más de 1.500 paneles solares, y seguimos recibiendo materiales para hacer realidad esta gran obra”.

¿Quiénes pueden y cuáles son las condiciones para participar?

De acuerdo con la Secretaría del Hábitat, las personas podrán inscribirse solo si cumplan con las siguientes condiciones:

Habitantes de las localidades de San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Sumapaz o Rafael Uribe Uribe.

Hogares de estratos 1 y 2.

Clasificación Sisbén A, B o C.

Tener una cuenta contrato del servicio de energía con ENEL.

Ser mayor de edad.

Vale la pena aclarar que para poder postularse a la convocatoria no es necesario que sea el propietario del predio. Esto quiere decir que cualquier persona que habite la vivienda puede hacerlo.

De igual manera, la Secretaría del Hábitat estableció que la selección se hará por orden de inscripción y la convocatoria se cerrará una vez se completen los 2.000 hogares beneficiarios.

¿Cómo inscribirse?

Toda persona que esté interesada en la convocatoria podrá realizar su inscripción de manera gratuita en el siguiente link.

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Es importante recordar que la inscripción es gratuita y no se requiere de terceros. Cada hogar podrá registrarse directamente por medio del link dispuesto por la Secretaría Distrital del Hábitat.

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