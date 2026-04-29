Precio del dólar en Venezuela para HOY 29 de abril de 2026: Leve aumento en las cotizaciones

De fondo: Billetes de 100 dólares norteamericanos, en donde aparece la figura de Benjamin Franklin. Arriba a la izquierda está la bandera de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este miércoles 29 de abril el dólar se cotiza en $486,19550000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, martes 28 de abril, cuando el precio se situó en los $485,22510000 bolívares (VES).

También le puede interesar: ¿Qué pasó con Lili Pink? Historia y últimas noticias del presunto lavado de activos

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

También puede leer: Casos en que puede haber despido con justa causa: Código de Trabajo: ¿Qué le corresponde al empleado?

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy miércoles 29 de abril.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este miércoles 29 de abril en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 569,42730764 bolívares.

: 569,42730764 bolívares. Yuan chino : 71,11344322 bolívares.

: 71,11344322 bolívares. Lira turca : 10,79252063 bolívares.

: 10,79252063 bolívares. Rublo ruso: 6,47052834 bolívares.

Puede leer: Prosperidad Social publicó nuevo cronograma de pagos: fechas para cobrar en mayo y junio de 2026

Lea aquí: Bogotá tiene más de 1.000 vacantes de empleo: Conozca cómo postularse y la fecha de cierre.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este miércoles 29 de abril?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este miércoles 29 de abril. Estos son:

Banco Provincial : 487,7778 para compra - 489,1127 para venta.

: 487,7778 para compra - 489,1127 para venta. Banco de Mercantil : 515,5423 para compra - 563,4301 para venta.

: 515,5423 para compra - 563,4301 para venta. Banesco : 506,3339 para compra - 584,3062 para venta

: 506,3339 para compra - 584,3062 para venta Banco Nacional de Crédito : 496,5552 para compra - 559,8945 para venta.

: 496,5552 para compra - 559,8945 para venta. R4 : 593,1553 para compra - 577,3363 para venta.

: 593,1553 para compra - 577,3363 para venta. Otras instituciones: 534,5030 para compra - 537,6080 para venta.

También puede leer: Precio del dólar en Colombia HOY 29 de abril: hay un nuevo aumento en la cotización, según BanRep

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: