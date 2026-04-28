Precio del dólar en Venezuela para HOY 28 de abril: nueva variación al alza

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este martes 28 de abril el dólar se cotiza en $485,22510000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, lunes 27 de marzo, cuando el precio se situó en los $484,74040000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy martes 28 de abril.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este martes 28 de abril en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 569,29520082 bolívares.

: 569,29520082 bolívares. Yuan chino : 71,12338947 bolívares.

: 71,12338947 bolívares. Lira turca : 10,77736736 bolívares.

: 10,77736736 bolívares. Rublo ruso: 6,47464916 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este martes 28 de abril?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este martes 28 de abril. Estos son:

Banco Provincial : 520,1056 para compra - 485,0000 para venta.

: 520,1056 para compra - 485,0000 para venta. Banco de Mercantil : 538,7361 para compra - 570,7500 para venta.

: 538,7361 para compra - 570,7500 para venta. Banesco : 571,5740 para compra - 486,3609 para venta

: 571,5740 para compra - 486,3609 para venta Banco Nacional de Crédito : 540,0559 para compra - 547,4215 para venta.

: 540,0559 para compra - 547,4215 para venta. N58 Banco Digital : 484,7403 para compra - 485,0000 para venta.

: 484,7403 para compra - 485,0000 para venta. Otras instituciones: 555,0263 para compra - 574,8095 para venta.

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