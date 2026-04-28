Bogotá tiene más de 1.000 vacantes de empleo: Conozca cómo postularse y la fecha de cierre. Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tienen 1.055 vacantes en Bogotá con su estrategia ‘Talento Capital’ y estarán disponibles hasta el sábado 2 de mayo de 2026.

En la convocatoria hay ofertas dirigidas para personas que cuenten con educación básica, media, técnica, tecnológica y profesional.

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Entre las más de 1.000 vacantes, hay 136 cargos están dirigidos a profesionales, 25 no requieren experiencia, 75 están pensados para personas mayores de 50 años, 100 para población con discapacidad, 318 para jóvenes entre 18 y 28 años, y 698 están enfocados en mujeres, generando una gran oportunidad para distintos grupos poblacionales y promoviendo el acceso equitativo al empleo.

A continuación algunas de las oportunidades laborales:

Ayudante de obra.

Oficial de obra.

Maestro (a) de obra.

Operador (a) de maquinaria.

Residente de obra.

Oficial de acabados.

Residente de estructura.

Directora (o) de obra.

Oficial ejero (a).

Auxiliar de obra.

Obrero (a) ayudante.

Operador (a) de máquina amarilla.

Oficial de obra blanca.

Aparejador (a).

Oficial aparejador (a).

Montador (a) de estructura metálica.

Ayudante de montaje de estructura.

Soldador (a).

Herrero (a).

Residente SST.

Profesional BIM.

Auxiliar BOAL.

Cadenero (a).

Inspectora (o) de obra.

Inspector (a) SST.

Inspector (a) de calidad.

Ayudante de construcción.

Operario (a) de cargue y descargue.

Operador (a) de carretera.

Auxiliar logístico (a).

Dibujante de obras civiles.

Electricista.

Líder de cuadrilla.

Ayudante de mampostería.

Oficial de obra acabados.

Coordinadora (o) de compras.

Aparejador (a) de tablestaca.

Asistente administrativo (a) y contable.

Contadora (o) senior.

Asesora (o) comercial senior de seguros.

Técnica (o) o tecnóloga (o) en electrónica.

Auxiliar de mantenimiento.

Asesora (o) farmacéutica (o).

Auxiliar administrativa (o).

Técnica (o) en mecánica dental.

Auxiliar de recursos humanos.

Técnico (a) de café.

Asesor (a) comercial freelance para el sector inmobiliario.

Ingeniera desarrolladora de software.

Técnico (a) instalador (a).

Operador (a) de datos.

Auxiliar operativo(a) metalmecánica.

Soldador (a) armador(a).

Auxiliar de bodega.

Operario (a) de aseo y cafetería.

Conductor (a) licencia C2.

Operario(a) de mantenimiento locativo.

Asistente de ventas.

Operador (a) de tienda.

Ejecutivo (a) de ventas.

Operario (a) de confección.

Auxiliar CDN – centro de distribución.

Auxiliar de entregas.

Operario (a) de producción laboratorio.

Oficial de obra / constructora.

Aparejador (a) / constructora.

Llavero (a) / constructora.

Ejecutiva (o) comercial en salud.

Recepcionista en salud.

Auxiliar de servicios generales.

Auxiliar de cocina.

Enfermero (a) estético (a).

¿Cómo postularse a las vacantes?

Lo primero que debe hacer el candidato es registrarse en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés y que se ajusten a su perfil.

Asimismo, si la persona desea recibir orientación presencial puede dirigirse al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

En este lugar, los interesados recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y capacitación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

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Por último, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes que están disponibles, su hoja de vida será enviada directamente a las empresas.

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