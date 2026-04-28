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28 abr 2026 Actualizado 23:11

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Bogotá tiene más de 1.000 vacantes de empleo: Conozca cómo postularse y la fecha de cierre

Hay oportunidades todos los interesados con diferentes niveles de formación: desde educación básica o media hasta perfiles técnicos, tecnólogos y profesionales.

Bogotá tiene más de 1.000 vacantes de empleo: Conozca cómo postularse y la fecha de cierre. Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Bogotá tiene más de 1.000 vacantes de empleo: Conozca cómo postularse y la fecha de cierre. Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Bogotá tiene más de 1.000 vacantes de empleo: Conozca cómo postularse y la fecha de cierre. Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tienen 1.055 vacantes en Bogotá con su estrategia ‘Talento Capital’ y estarán disponibles hasta el sábado 2 de mayo de 2026.

En la convocatoria hay ofertas dirigidas para personas que cuenten con educación básica, media, técnica, tecnológica y profesional.

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Entre las más de 1.000 vacantes, hay 136 cargos están dirigidos a profesionales, 25 no requieren experiencia, 75 están pensados para personas mayores de 50 años, 100 para población con discapacidad, 318 para jóvenes entre 18 y 28 años, y 698 están enfocados en mujeres, generando una gran oportunidad para distintos grupos poblacionales y promoviendo el acceso equitativo al empleo.

A continuación algunas de las oportunidades laborales:

  • Ayudante de obra.
  • Oficial de obra.
  • Maestro (a) de obra.
  • Operador (a) de maquinaria.
  • Residente de obra.
  • Oficial de acabados.
  • Residente de estructura.
  • Directora (o) de obra.
  • Oficial ejero (a).
  • Auxiliar de obra.
  • Obrero (a) ayudante.
  • Operador (a) de máquina amarilla.
  • Oficial de obra blanca.
  • Aparejador (a).
  • Oficial aparejador (a).
  • Montador (a) de estructura metálica.
  • Ayudante de montaje de estructura.
  • Soldador (a).
  • Herrero (a).
  • Residente SST.
  • Profesional BIM.
  • Auxiliar BOAL.
  • Cadenero (a).
  • Inspectora (o) de obra.
  • Inspector (a) SST.
  • Inspector (a) de calidad.
  • Ayudante de construcción.
  • Operario (a) de cargue y descargue.
  • Operador (a) de carretera.
  • Auxiliar logístico (a).
  • Dibujante de obras civiles.
  • Electricista.
  • Líder de cuadrilla.
  • Ayudante de mampostería.
  • Oficial de obra acabados.
  • Coordinadora (o) de compras.
  • Aparejador (a) de tablestaca.
  • Asistente administrativo (a) y contable.
  • Contadora (o) senior.
  • Asesora (o) comercial senior de seguros.
  • Técnica (o) o tecnóloga (o) en electrónica.
  • Auxiliar de mantenimiento.
  • Asesora (o) farmacéutica (o).
  • Auxiliar administrativa (o).
  • Técnica (o) en mecánica dental.
  • Auxiliar de recursos humanos.
  • Técnico (a) de café.
  • Asesor (a) comercial freelance para el sector inmobiliario.
  • Ingeniera desarrolladora de software.
  • Técnico (a) instalador (a).
  • Operador (a) de datos.
  • Auxiliar operativo(a) metalmecánica.
  • Soldador (a) armador(a).
  • Auxiliar de bodega.
  • Operario (a) de aseo y cafetería.
  • Conductor (a) licencia C2.
  • Operario(a) de mantenimiento locativo.
  • Asistente de ventas.
  • Operador (a) de tienda.
  • Ejecutivo (a) de ventas.
  • Operario (a) de confección.
  • Auxiliar CDN – centro de distribución.
  • Auxiliar de entregas.
  • Operario (a) de producción laboratorio.
  • Oficial de obra / constructora.
  • Aparejador (a) / constructora.
  • Llavero (a) / constructora.
  • Ejecutiva (o) comercial en salud.
  • Recepcionista en salud.
  • Auxiliar de servicios generales.
  • Auxiliar de cocina.
  • Enfermero (a) estético (a).

¿Cómo postularse a las vacantes?

Lo primero que debe hacer el candidato es registrarse en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés y que se ajusten a su perfil.

Asimismo, si la persona desea recibir orientación presencial puede dirigirse al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

En este lugar, los interesados recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y capacitación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

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Por último, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes que están disponibles, su hoja de vida será enviada directamente a las empresas.

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Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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