Bogotá tiene más de 1.000 vacantes de empleo: Conozca cómo postularse y la fecha de cierre
Hay oportunidades todos los interesados con diferentes niveles de formación: desde educación básica o media hasta perfiles técnicos, tecnólogos y profesionales.
La Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tienen 1.055 vacantes en Bogotá con su estrategia ‘Talento Capital’ y estarán disponibles hasta el sábado 2 de mayo de 2026.
En la convocatoria hay ofertas dirigidas para personas que cuenten con educación básica, media, técnica, tecnológica y profesional.
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Entre las más de 1.000 vacantes, hay 136 cargos están dirigidos a profesionales, 25 no requieren experiencia, 75 están pensados para personas mayores de 50 años, 100 para población con discapacidad, 318 para jóvenes entre 18 y 28 años, y 698 están enfocados en mujeres, generando una gran oportunidad para distintos grupos poblacionales y promoviendo el acceso equitativo al empleo.
A continuación algunas de las oportunidades laborales:
- Ayudante de obra.
- Oficial de obra.
- Maestro (a) de obra.
- Operador (a) de maquinaria.
- Residente de obra.
- Oficial de acabados.
- Residente de estructura.
- Directora (o) de obra.
- Oficial ejero (a).
- Auxiliar de obra.
- Obrero (a) ayudante.
- Operador (a) de máquina amarilla.
- Oficial de obra blanca.
- Aparejador (a).
- Oficial aparejador (a).
- Montador (a) de estructura metálica.
- Ayudante de montaje de estructura.
- Soldador (a).
- Herrero (a).
- Residente SST.
- Profesional BIM.
- Auxiliar BOAL.
- Cadenero (a).
- Inspectora (o) de obra.
- Inspector (a) SST.
- Inspector (a) de calidad.
- Ayudante de construcción.
- Operario (a) de cargue y descargue.
- Operador (a) de carretera.
- Auxiliar logístico (a).
- Dibujante de obras civiles.
- Electricista.
- Líder de cuadrilla.
- Ayudante de mampostería.
- Oficial de obra acabados.
- Coordinadora (o) de compras.
- Aparejador (a) de tablestaca.
- Asistente administrativo (a) y contable.
- Contadora (o) senior.
- Asesora (o) comercial senior de seguros.
- Técnica (o) o tecnóloga (o) en electrónica.
- Auxiliar de mantenimiento.
- Asesora (o) farmacéutica (o).
- Auxiliar administrativa (o).
- Técnica (o) en mecánica dental.
- Auxiliar de recursos humanos.
- Técnico (a) de café.
- Asesor (a) comercial freelance para el sector inmobiliario.
- Ingeniera desarrolladora de software.
- Técnico (a) instalador (a).
- Operador (a) de datos.
- Auxiliar operativo(a) metalmecánica.
- Soldador (a) armador(a).
- Auxiliar de bodega.
- Operario (a) de aseo y cafetería.
- Conductor (a) licencia C2.
- Operario(a) de mantenimiento locativo.
- Asistente de ventas.
- Operador (a) de tienda.
- Ejecutivo (a) de ventas.
- Operario (a) de confección.
- Auxiliar CDN – centro de distribución.
- Auxiliar de entregas.
- Operario (a) de producción laboratorio.
- Oficial de obra / constructora.
- Aparejador (a) / constructora.
- Llavero (a) / constructora.
- Ejecutiva (o) comercial en salud.
- Recepcionista en salud.
- Auxiliar de servicios generales.
- Auxiliar de cocina.
- Enfermero (a) estético (a).
¿Cómo postularse a las vacantes?
Lo primero que debe hacer el candidato es registrarse en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés y que se ajusten a su perfil.
Asimismo, si la persona desea recibir orientación presencial puede dirigirse al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
En este lugar, los interesados recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y capacitación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.
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Por último, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes que están disponibles, su hoja de vida será enviada directamente a las empresas.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...