Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 abr 2026 Actualizado 22:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Petro invitó a Daniel Noboa a la frontera tras ser señalado de impulsar incursión guerrillera

Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: (Photo by: Juan J. Eraso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by Felipe Stanley/Agencia Press South/Getty Images)

Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: (Photo by: Juan J. Eraso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by Felipe Stanley/Agencia Press South/Getty Images)

Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: (Photo by: Juan J. Eraso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by Felipe Stanley/Agencia Press South/Getty Images)

El presidente Gustavo Petro invitó a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa a encontrarse en la zona de frontera, ante la supuesta información sobre una incursión guerrillera impulsada por el gobierno colombiano.

“Deje de creer en mentiras”, fue el mensaje que le envió Petro a Noboa.

Noticia en desarrollo...

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir