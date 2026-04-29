Petro invitó a Daniel Noboa a la frontera tras ser señalado de impulsar incursión guerrillera
El presidente Gustavo Petro invitó a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa a encontrarse en la zona de frontera, ante la supuesta información sobre una incursión guerrillera impulsada por el gobierno colombiano.
“Deje de creer en mentiras”, fue el mensaje que le envió Petro a Noboa.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...