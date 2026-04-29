Festival Vallenato 2026: KZ Old Parr llega con programación vibrante del 29 de abril al 3 de mayo

Este 2026, el Festival de la Leyenda Vallenata rinde un merecido homenaje a los grandes Rafael Orozco, Israel Romero y el Binomio de Oro de América y, en medio de esta celebración, la KZ Old Parr se alza como un punto de encuentro imperdible. Un espacio donde la tradición vallenata cobra vida del 29 de abril al 3 de mayo.

La KZ Old Parr es una caseta legendaria que por décadas ha sido el alma del festival. Este año, trae una idea sencilla pero poderosa: “La vida se disfruta más y fluye mejor cuando se comparte”. ¡Así que prepárense para compartir, cantar y bailar sin parar!

Programación de la KZ Old Parr

La parranda arranca este miércoles 29 de abril. La tarima se encenderá con el talento de Aria Vega, Mono Zabaleta, Kevin Flórez y Luisra Solano. Una mezcla de tradición y nuevas voces.

El jueves 30 de abril, Churo Díaz, Luister La Voz, Karen Lizarazo y Luifer Cuello se tomarán el escenario para una noche que promete conectar a todas las generaciones vallenatas.

El viernes 1 de mayo será un día para honrar a los grandes. Rafa Pérez, Peter Manjarrés, Wilfran Castillo, Iván Ovalle y Rafael Manjarrés se unirán para celebrar la historia vallenata.

El sábado 2 de mayo la música se desbordará con una combinación de sonidos. Diego Daza, Lil Silvio & El Vega, Dekko, Elder Dayán y La Banda del 5 prometen una noche llena de energía y ritmo.

Para cerrar, el domingo 3 de mayo, los legendarios Poncho Zuleta y Mario Cerchar le regalarán a los asistentes una noche inolvidable.

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Artista destacada

Karen Lizarazo, “La patrona del vallenato” llega con su más reciente éxito, “El Valle es el Valle”, una canción que es un verdadero recorrido emocional por Valledupar. Desde La Fuente hasta el río Guatapurí, sus calles y sus historias, Karen nos invita a vivir la ciudad con el corazón, a cantar y bailar entre amigos, y a dejar que la música sea la banda sonora de esos momentos que hacen del festival una experiencia única.

Pero Old Parr no se queda solo con la música. También tiene un compromiso gigante con Valledupar. En el marco del festival, la marca está impulsando una estrategia de consumo responsable con una mezcla de educación y cultura. Antes del festival, el programa “En Serio” visitará instituciones educativas, llegando a casi 1.600 jóvenes con mensajes clave sobre la prevención del consumo en menores de edad.

Y durante el festival, “Los Juglares del Consumo Responsable” llevarán a la KZ y al Parque de la Leyenda Vallenata mensajes de moderación, recordándonos la importancia de hidratarnos, comer bien y, por supuesto, ¡no conducir si hemos tomado alcohol!