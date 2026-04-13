Noboa: “No tengo gran esperanza de que Petro cambie” su postura sobre la seguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló este lunes que no tiene gran esperanza sobre un cambio de posición de parte de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre la seguridad, en medio de tensiones del lado ecuatoriano para que refuerce los controles en la frontera, lo que ha desatado una guerra comercial entre Quito y Bogotá.

“No tengo gran esperanza de que Petro cambie, ni que haga lo que debería de hacer, que es proteger su frontera sur, y es una pena porque, comercialmente, el Ecuador está mejor con la tasa de seguridad”, dijo Noboa a la radio Forever.

El arancel a las importaciones colombianas fue en febrero del 30 %, pasó luego al 50 % y desde el 1 de mayo próximo será del 100 %.

Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, tras los dos meses de guerra comercial Ecuador registró un superávit comercial con Colombia de 62,9 millones de dólares “por primera vez en más de 25 años”.

“Lo que nosotros pedíamos es: si estamos sacrificando empleos en el Ecuador, si estamos sacrificando industrias en el Ecuador al mantener esa relación comercial con Colombia, por lo menos hermanito, cuida tu frontera y sé recíproco, así como nosotros hemos vendido electricidad barata en el año 2017, que nos vendan al mismo precio”, abundó Noboa.

El presidente recordó que Ecuador está “siempre abierto a trabajar con Colombia, son nuestros hermanos, están al lado y siempre hemos tenido buena relación”.

“Esperemos que después de estas elecciones (en Colombia), nos podamos sentar y ya darle una solución a largo plazo a este problema que tenemos en la frontera”, apuntó respecto a los comicios presidenciales programados para el próximo 31 de mayo.

Lea también: “Daniel Noboa está protegiendo a Ecuador”: Asambleísta ecuatoriana sobre subida de 100% en aranceles

La guerra comercial comenzó en enero pasado con el anuncio de aranceles por parte de Noboa para presionar a Colombia a que refuerce la frontera contra la inseguridad, pero las tensiones entre Quito y Bogotá aumentaron la semana pasada después de que Petro calificara como “preso político” al exvicepresidente correísta Jorge Glas.

Noboa consideró esas declaraciones como un “atentado a la soberanía” y llamó a consultas a su embajador.

Petro llamó a consultas a su embajadora, respondió con un anuncio recíproco en tema de aranceles y deslizó la posibilidad de salirse de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), organismo integrado por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, y cuyo secretario general, Gonzalo Gutiérrez, hizo el viernes un llamado a Petro y Noboa, para que retomen urgentemente el diálogo.

Por otro lado, Noboa también se refirió a la seguridad en la frontera con Perú, en donde dijo que los candidatos a la Presidencia que se perfilan para pasar a la segunda vuelta “se ve que tienen una importante intención de mejorar la seguridad y de trabajar en conjunto con Ecuador”.

Según el cómputo oficial de votos, la candidata de Fuerza Popular, la derechista Keiko Fujimori, se mantenía este lunes en el primer lugar en los comicios presidenciales de Perú con 16,9 % de votos válidos, seguida por el postulante de Renovación Popular, el ultraderechista Rafael López Aliaga, con 14,7 %, tras el escrutinio del 51,6 % de las actas, lo que sitúa a ambos en una segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio.