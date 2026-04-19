Petro demandará a su homólogo Noboa por calumnia y denuncia complot internacional en su contra

El presidente de Gustavo Petro anunció que interpondrá una demanda penal contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, tras acusarlo de incurrir en “calumnia”.

“Voy a demandar penalmente a Noboa por su calumnia”, afirmó el mandatario, quien además insistió en que existe una supuesta articulación internacional para desprestigiarlo. “Hay una orden de una oficina extranjera en Ecuador y Colombia y de la oposición colombiana de Uribe contra mí”, sostuvo.

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Petro vinculó esta presunta estrategia con gestiones políticas en Estados Unidos. “Tal como pasó con el lobby que hicieron en la oficina de Marco Rubio y las oficinas de la extrema derecha en la Florida”, señaló.

El jefe de Estado también se refirió a su visita a Manta durante la posesión presidencial en Ecuador, donde, según dijo, recibió protección oficial. “El mismo Noboa dio la orden para que el Ejército ecuatoriano, día y noche, me cuidara en Manta”, aseguró, al tiempo que negó cualquier irregularidad durante su estadía.

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En ese contexto, Petro defendió las condiciones de su alojamiento. “No encontraron ni lujo ni estridencias, ni condominio estrambótico, solo una cabaña de madera que fue un buen lugar donde mirar el mar”, expresó.

El mandatario reiteró su preocupación por la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. “Lo mantienen en condiciones de extrema desnutrición y he solicitado a Noboa que se nos entregue a Colombia”.