Petro a Daniel Noboa: los mismos capos que usa para acusarme, lo señalan de haberlo financiado

AME365. QUITO (ECUADOR), 24/05/2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro (c), reacciona a su salida de la Asamblea Nacional (Parlamento) este sábado, en Quito (Ecuador). El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró tras su nueva investidura para el periodo 2025-2029 que su administración se regirá por la transparencia y la lucha contra las mafias del crimen organizado y la corrupción, por lo que auguró que defraudará "a las oligarquías que siempre se enriquecían a costa del Estado". EFE/ José Jácome / José Jácome ( EFE )

El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar acusaciones contra su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, en medio de un nuevo cruce de declaraciones que eleva la tensión política entre ambos países.

Y es que tras una entrevista que entregó el narcotraficante alias “Negro Willy”, conocido como el fundador y líder máximo de la banda criminal "Los Tiguerones" y el más buscado en Ecuador, el presidente colombiano resaltó que los mismos capos que usa el presidente ecuatoriano para acusarlo, lo señalan a él de haberse financiado con recursos de “Los choneros”.

Pero además, acusan al mandatario ecuatoriano de presuntamente estar involucrado con el asesinato del entonces candidato Fernando Villavicencio.

"Ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usa Noboa para acusarme a mi, lo acusa es a él por haberse financiado con los recursos de “los choneros” y por tanto, de alias Fito y de ordenar el asesinato del excandidato presidencial Villavicencio“, dijo Petro a través de su cuenta de X.

¿Qué dice la entrevista?

En la entrevista que fue publicada por el diario español El Mundo,