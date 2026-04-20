Petro a Daniel Noboa: los mismos capos que usa para acusarme, lo señalan de haberlo financiado
El presidente ecuatoriano y el colombiano siguen recrudeciando la relación entre los dos países.
El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar acusaciones contra su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, en medio de un nuevo cruce de declaraciones que eleva la tensión política entre ambos países.
Y es que tras una entrevista que entregó el narcotraficante alias “Negro Willy”, conocido como el fundador y líder máximo de la banda criminal "Los Tiguerones" y el más buscado en Ecuador, el presidente colombiano resaltó que los mismos capos que usa el presidente ecuatoriano para acusarlo, lo señalan a él de haberse financiado con recursos de “Los choneros”.
Pero además, acusan al mandatario ecuatoriano de presuntamente estar involucrado con el asesinato del entonces candidato Fernando Villavicencio.
"Ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usa Noboa para acusarme a mi, lo acusa es a él por haberse financiado con los recursos de “los choneros” y por tanto, de alias Fito y de ordenar el asesinato del excandidato presidencial Villavicencio“, dijo Petro a través de su cuenta de X.
¿Qué dice la entrevista?
En la entrevista que fue publicada por el diario español El Mundo,
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...