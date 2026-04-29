Conozca los sectores de Soledad y Barranquilla con cortes de energía este jueves 30 de abril

Como parte de las labores de mantenimiento preventivo en la subestación 20 de Julio, este jueves 30 de abril será intervenido el circuito Las Moras en el municipio de Soledad, lo que obligará a suspender temporalmente el servicio de energía en varios sectores.

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Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m. Durante este tiempo, se verán afectados barrios y urbanizaciones como Las Gaviotas II Etapa, Las Moras, Los Almendros I Etapa y el sector del Éxito Metropolitano.

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También estarán sin servicio los sectores comprendidos entre las calles 76B y 78C1, desde la carrera 10 hasta la 18; calles 77 a 77B entre carreras 11 y 12; y calles 73 a 77A entre carreras 12A y 15A. A esto se suman la carrera 34B entre calles 56A y 57B (urbanización Las Gaviotas) y el área delimitada entre calles 43 y 44B, desde la carrera 9 Sur hasta la 12 Sur, en el barrio 20 de Julio.

De manera adicional, se suspenderá el suministro en zonas de Los Almendros, entre calles 80 y 83 desde la carrera 17 hasta la 18E, y en la calle 69 entre la carrera 18 Sur y la 18C2.

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En Barranquilla, las interrupciones afectarán la calle 51B con carrera 15 Sur, así como el tramo de la calle 51B desde la Circunvalar hasta la carrera 12 Sur, en el barrio Siete de Abril. Igualmente, la calle 69 desde la Circunvalar hasta la carrera 14 Sur tendrá afectaciones en el servicio.

Trabajos en el norte de la ciudad

Por otra parte, en el barrio El Tabor, en el norte de Barranquilla, se realizarán labores de instalación de elementos eléctricos en la calle 96 con carrera 44, entre las 8:10 a. m. y las 5:55 p. m.

Intervenciones en Martillo y Sabanalarga

En el corregimiento de Martillo se ejecutará el cambio de un poste en la calle 4 con carrera 3, entre las 8:30 a. m. y las 12:00 del mediodía.

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Finalmente, en Sabanalarga se adelantarán trabajos menores en el barrio Jhon F. Kennedy, específicamente en la calle 18 con carrera 6A, en el horario de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.