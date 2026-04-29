Bautizan en Barranquilla nueva embarcación de crucero que recorre el río Magdalena

En Barranquilla fue bautizada una nueva embarcación de la compañía AmaWaterways, que fortalece la oferta de cruceros turísticos sobre el río Magdalena. El barco cuenta con 30 habitaciones y ofrece recorridos de siete días por distintos destinos de la región Caribe.

Durante el evento, el alcalde Alex Char destacó el impacto positivo que este tipo de iniciativas tiene en la ciudad, especialmente en la generación de empleo y el impulso al turismo.

“Imagínense ustedes cuándo se iba a hablar de una Barranquilla turística. Pero hoy, con esta belleza que llega acá, prácticamente un puerto de cruceros, ya es la segunda embarcación. Son 30 habitaciones, son viajes de siete días que pasan por Mompox y Calamar”, expresó.

“Viene una Barranquilla con mucho turismo. Lo que está pasando con el Malecón, con las playas de Puerto Mocho y con el ecoparque de Mallorquín muestra que en Colombia y en Barranquilla ven un potencial impresionante. Sus ríos, sus ciénagas, su mar y su gente están permitiendo que el turismo crezca. Agradecemos al Ministerio de Transporte, a Cormagdalena y a la inversión extranjera, que está generando más de 250 empleos”, añadió.

Cabe recordar que en abril del año pasado fue bautizada la primera embarcación, llamada AmaMagdalena, mientras que esta nueva nave recibe el nombre de AmaMelodía. Entre los destinos incluidos en sus recorridos se encuentran Mompox, Magangué, Calamar y Palenque, entre otros lugares.