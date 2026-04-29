VIDEO: refuerzan medidas de prevención por retos virales en colegios de Soledad, Atlántico

Las autoridades del municipio de Soledad, en el Atlántico, encendieron las alarmas ante la circulación de peligrosos retos virales entre estudiantes, difundidos a través de la plataformas digitales, que podrían poner en riesgo la salud e integridad de niños y jóvenes.

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De acuerdo con reportes oficiales, algunos alumnos estarían replicando desafíos como el denominado “Tiroteo mañana” y “El reto del acetaminofén”.

La situación ha generado preocupación en la comunidad educativa, especialmente en colegios como Institución Educativa Técnico Industrial Blas Torres de la Torre (Itida), donde directivos y docentes han intensificado las acciones preventivas para evitar que estos comportamientos se propaguen entre los estudiantes.

Acciones preventivas

La rectora del plantel, Bienvenida Hernández, explicó que se han venido adelantando estrategias de acompañamiento con apoyo de las autoridades.

“Nosotros como directivos y docentes, en general la comunidad educativa, hemos tenido el acompañamiento permanente de la autoridad, en este caso, Secretaría de Educación, en el sentido en que siempre nos están dando las recomendaciones”, señaló.

Hernández también enfatizó que la institución cuenta con programas internos para enfrentar este tipo de fenómenos.

“Tenemos nuestro trabajo y nuestro programa de prevención y promoción para evitar y tratar de mitigar todos estos casos que vemos a diario en las instituciones, en las aulas escolares y en las áreas comunes”, agregó.

Como parte de las medidas, el colegio implementó jornadas de “escuela de familia” los sábados, en las que se busca fortalecer la comunicación entre padres, estudiantes y docentes.

Medidas de las autoridades

En estas actividades también participan entidades como la Fiscalía, la Personería y la Policía Nacional, incluyendo unidades de infancia y adolescencia y antinarcóticos, con el fin de brindar orientación y prevenir conductas de riesgo entre los jóvenes.

Por su parte, la secretaria de Educación de Soledad, Carolina Correa Gallardo, reiteró el llamado a la corresponsabilidad entre instituciones y familias.

“Desde las instituciones educativas estamos buscando formar a nuestros docentes y orientadores, pero también comunicar a los padres de familia para que, trabajando unidos, podamos prevenir la ejecución de estos retos que no solamente ponen en riesgo la integridad física, sino también la emocional de nuestros estudiantes”, afirmó.