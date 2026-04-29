Con vitrina global en el Cristo Redentor de Brasil, Barranquilla buscará atraer inversión

Del lado izquierdo, panorámica de Barranquilla y del lado derecho, panorámica de Río de Janeiro.

Barranquilla volverá a proyectarse en el escenario internacional con una apuesta de alto impacto: este 30 de abril, la ciudad tendrá presencia en el emblemático Cristo Redentor, en Río de Janeiro, como parte de una estrategia de promoción turística liderada por ProColombia.

Este anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, quien destacó el orgullo de mostrar al mundo el potencial cultural, gastronómico y turístico de la capital del Atlántico.

A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que esta iniciativa busca posicionar a Barranquilla como el destino más relevante del Caribe colombiano y uno de los más atractivos del país.

“Barranquilla, una vez más, cruza fronteras para mostrar con orgullo todo lo que es capaz de hacer. Nuestra cultura, el talento y esa forma única de vivir llegan a una de las siete maravillas del mundo. Algo grande está por suceder en Río de Janeiro este jueves 30 de abril”, dijo el mandatario de la ciudad.

Relación de Barranquilla con Río de Janeiro

La estrategia forma parte de una visión más amplia que busca ubicar a Barranquilla en el mapa global como referente turístico y económico. De acuerdo con la administración distrital, este tipo de acciones no solo fortalecen la imagen de la ciudad, sino que también apuntan a atraer inversión extranjera y generar mayores oportunidades para sus habitantes.

La elección de Río de Janeiro no es casual. Ambas ciudades comparten una fuerte tradición carnavalera y un reconocimiento internacional por sus festividades. La presencia de Barranquilla en este escenario busca aprovechar ese vínculo cultural para invitar a los brasileños y a turistas de todo el mundo a conocer su oferta.

Además, esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente intercambio entre Colombia y Brasil, impulsado por eventos de gran visibilidad internacional. Entre ellos se destaca la agenda cultural en Río de Janeiro, que incluye actividades masivas como el próximo concierto gratuito de Shakira, lo que incrementa la atención global y abre nuevas oportunidades para la promoción turística de la ciudad colombiana.