Gobernador Verano propone inteligencia militar para frenar reclutamiento de menores para bandas

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, volvió a encender las alertas sobre el uso de menores de edad por parte de bandas criminales para cometer delitos como extorsión y hurtos, una práctica que usarían los grupos para evitar la judicialización de sus miembros.

“Utilizan a los niños porque no pueden ser judicializados con la misma severidad, entonces los convierten en instrumentos para recoger dinero o ejecutar delitos”, advirtió el mandatario departamental.

Frente a este panorama, el mandatario aseguró que la respuesta no se centrará en aumentar la presencia de fuerza pública en las calles, sino en fortalecer la inteligencia y la tecnología aplicada a la seguridad.

Implementación de un sistema de vigilancia

“No se trata tanto de tener más Ejército en las calles, sino de contar con información oportuna y herramientas modernas que permitan anticiparnos al delito”, afirmó.

En ese sentido, Verano destacó la implementación de un sistema de vigilancia con cerca de 600 cámaras inteligentes en el departamento, capaces de realizar reconocimiento facial e incluso identificar comportamientos sospechosos. A esto se suma el avance en el control de comunicaciones desde las cárceles, desde donde se originan muchas de las extorsiones.

“La clave es prevenir, usando inteligencia y tecnología para actuar con rapidez”, concluyó el gobernador Verano.