Capturan a cinco presuntos integrantes de una red de microtráfico en Belén de Umbría, Risaralda.

Pereira

El procedimiento se desarrolló de manera conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía, en el marco de la operación ‘Anubis’, como parte de las acciones adelantadas por la Fuerza Pública para atender la alerta temprana 001 de 2026 emitida por la Defensoría del Pueblo para el occidente del departamento.

De acuerdo con las autoridades, el grupo, conocido como ‘Los del Plan’, habría mantenido durante aproximadamente un año el control del microtráfico en varios sectores del municipio, entre ellos los barrios Santa Marta, Buenos Aires, Los Cisnes, Villa Luisa y San Vicente, además, otras zonas como Trocaderos, Los Chongos y las calles Piñales y Cañales.

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“Esta operación afecta de manera directa las capacidades logísticas y económicas del grupo delincuencial Los del Plan, contribuyendo al mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana en Belén de Umbría”, afirmó el Ejército Nacional a través de un comunicado oficial.

Las capturas se lograron mediante diligencias de allanamiento en distintas viviendas, donde fueron detenidos alias ‘Petete’, señalado como principal coordinador de la actividad ilegal, así como alias ‘Veneco’, ‘Pólvora’ y ‘Chepe’. Este último habría intentado evadir a las autoridades utilizando una identidad falsa, debido a que también es requerido por hurto calificado y agravado.

Según las investigaciones, los implicados utilizaban sus residencias como puntos de almacenamiento de estupefacientes, armas y municiones, desde donde coordinaban actividades de distribución y ejercían control territorial mediante intimidaciones y hechos violentos.

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Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo escopeta, más de 250 dosis de sustancias ilícitas, seis teléfonos celulares y dinero en efectivo.