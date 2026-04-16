Trasladan a Bogotá a alias ‘Cakin’ mientras inicia su posible extradición a Estados Unidos

Pereira

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, fue trasladado desde Pereira hacia Bogotá Brainer Robinson Montoya Serna, alias ‘Cakin’, señalado como presunto cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Flacos’ y requerido por la justicia por delitos de alto impacto.

El movimiento del capturado se da en el marco de un posible proceso de extradición, el cual podría llevarlo a responder ante autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en redes de narcotráfico internacional.

Alias ‘Cakin’ fue capturado el pasado 3 de marzo en Pereira durante la operación ‘Cronos’, tras un operativo adelantado por la Policía Nacional en un exclusivo condominio del sector de Cerritos. En el lugar, las autoridades realizaron un allanamiento en el que también fue hallada una caleta con armas de fuego y munición.

De acuerdo con las investigaciones, su ubicación fue posible gracias a un seguimiento de inteligencia que se extendió por más de dos meses, en el que se utilizaron herramientas de vigilancia técnica y humana, incluyendo drones. Estas labores permitieron documentar sus movimientos en zonas rurales, así como encuentros en espacios abiertos y permanencia en una finca que, según los investigadores, habría sido utilizada para coordinar actividades ilícitas.

Foto: Policía Metropolitana de Pereira Ampliar Foto: Policía Metropolitana de Pereira Cerrar

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El monitoreo también permitió identificar varios inmuebles utilizados como refugio entre Pereira y Cartago, siendo el sector de Cerritos el punto donde permanecía con mayor frecuencia.

Las autoridades señalaron que en los registros de inteligencia se evidenciaron reuniones con personas, algunas de ellas presuntamente extranjeras, lo que fortaleció la hipótesis de vínculos con redes de narcotráfico de carácter internacional y motivó la intervención de agencias estadounidenses en la investigación.

Alias ‘Cakin’ es investigado por delitos como homicidio, concierto para delinquir y destinación ilícita de inmuebles, y acumula más de 25 anotaciones judiciales. Además, es señalado como líder de la estructura ‘Los Flacos’, con injerencia en el Norte del Valle y el Eje Cafetero.

Con su traslado a la capital del país, las autoridades avanzan en las diligencias judiciales que definirán su eventual extradición, en un caso que refleja la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Un dato

Según conoció Caracol Radio, alias ‘Cakín’ fue traslado a la cárcel La Picota, donde esperará el avance judicial en su contra.

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