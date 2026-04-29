Operación del aeropuerto El Dorado de Bogotá se vio afectada por el sobrevuelo de un dron

La Aeronáutica Civil confirmó que las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado fueron suspendidas durante aproximadamente 45 minutos por la presencia de un dron sobre la plataforma internacional.

Informaron que se activaron los protocolos de seguridad y se detuvieron despegues y aterrizajes para proteger a pasajeros y aeronaves. Una vez verificada el área, la operación se reanudó sin contratiempos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y “una búsqueda visual, además de verificaciones con los sistemas antidrones de CATAM”. Sin embargo, según la información conocida, no se hallaron rastros del supuesto dispositivo en los sistemas de detección.

“Aproximadamente a las 19:00 hrs el aeropuerto El Dorado canceló operaciones aéreas por un posible avistamiento de un dron sobre la plataforma internacional. Esto activó la búsqueda visual y con sistemas antidron de CATAM, sin encontrar rastros en los sistemas. El aeropuerto reabre operaciones a las 19:30 hrs.

El complejo aeronáutico y las unidades militares y policiales continúan adelantando las actividades pertinentes para garantizar la seguridad respectiva”, explicó el ministro.