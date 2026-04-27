Incautados más de 20 mil gramos de marihuana en el Aeropuerto El Dorado

La Policía Nacional logró una incautación de droga importante en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Exactamente, fueron más de 20.210 gramos de marihuana que tenían como destino el municipio de Soacha, Cundinamarca. El objetivo sería distribuir esta mercancía.

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La incautación se logró en medio de actividades de prevención y control que se realizan en las diferentes bodegas de envíos nacionales por parte de los uniformados de la estación de Policía Aeropuerto y con apoyo de una canina llamada Paris, quien alertó de una encomienda sospechosa.

Al interior de una caja se hallaron 40 bolsas con vinipel con un peso aproximado a los 20.120 gramos, que en su interior contenían “una sustancia que por sus características y olor se asemeja a la marihuana”, dijo la Policía.

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De acuerdo con lo que se ha podido establecer, esta droga tenía como origen la ciudad de Cali y destino Soacha. En lo corrido del año, la estación de Policía Aeropuerto ha logrado incautar más de 480 kilogramos de estupefacientes.