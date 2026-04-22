“Tenemos sobredemanda: El Dorado se quedó corto hace rato”, advierten controladores aéreos

En entrevista con 6AM W, Alexander Pérez, presidente de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (ADECTA), se refirió a la maniobra registrada entre dos aeronaves en el Aeropuerto El Dorado y explicó el contexto operativo en el que se desarrolló.

Señaló que, aunque lo ocurrido no puede catalogarse como un incidente aéreo, tampoco corresponde a una situación completamente normal como previamente la Aerocivil lo informó. “No la podemos calificar como una situación completamente normal, pero tampoco como un incidente”, indicó el presidente, al explicar que este tipo de maniobras pueden presentarse en escenarios con alta densidad de tráfico aéreo y bajo ciertas condiciones operativas.

En ese sentido, precisó que la maniobra ejecutada —una aproximación frustrada— hace parte de los procedimientos establecidos en la aviación “Son situaciones que se presentan cuando hay alta densidad de tránsito y contingencias que nos llevan a este tipo de maniobras”, afirmó, al señalar que estas decisiones se toman como medida de seguridad cuando no están dadas las condiciones para completar un aterrizaje.

Durante la entrevista, Pérez también aseguró que actualmente la operación aérea en Bogotá se desarrolla bajo condiciones de alta posibilidad de fallas en el aeropuerto, en un contexto marcado por la demanda de vuelos y factores operativos que inciden en la gestión del tráfico aéreo.

Falta de radar y capacidad del sistema en discusión

Uno de los puntos que mencionó está relacionado con el radar de tierra o meteorológico del área terminal de Bogotá, el cual —según indicó— se encuentra fuera de servicio desde el 17 de noviembre de 2025.

De acuerdo con Perez, esta herramienta es clave para anticipar condiciones climáticas que puedan afectar la operación. “No podemos predecir los desvíos que estas aeronaves van a tener por mal tiempo”, explicó, al señalar las implicaciones de operar sin este sistema.

El presidente del gremio también se refirió a la capacidad del aeropuerto y del espacio aéreo, al señalar que actualmente existe una alta demanda en la operación. “Tenemos sobredemanda… el aeropuerto se quedó chiquito hace rato”, afirmó, al advertir que esta situación no solo se refleja en la infraestructura, sino también en el espacio aéreo que soporta las operaciones.

En ese mismo sentido, indicó que el espacio aéreo también presenta una alta carga operativa y que, según explicó, requiere un estudio de su sostenimiento operacional “Tenemos una sobredemanda del espacio aéreo adyacente… y requiere de manera inmediata un estudio de capacidad”, señaló, al recordar que este análisis ha sido planteado desde años anteriores.

Finalmente, el presidente de ADECTA explicó que existen franjas horarias en las que se concentra un mayor número de vuelos, especialmente entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m., lo que implica una mayor exigencia en la gestión del tráfico aéreo y en el seguimiento de las aeronaves en aproximación. Donde finalmente consluyé se debe tomar acciones lo antes posible para evitar mayores implicaciones en la operatividad.

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