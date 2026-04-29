“También estamos detrás de la IndyCar”: alcalde Alex Char

El alcalde de Barranquilla, Alex Char, en 6AM HOY por HOY de Caracol Radio

Barranquilla aspira a tener una carrera de la Indycar, la máxima categoría de automovilismo de monoplazas en Estados Unidos, así lo confirmó el alcalde Alex Char, quien sostuvo que esta carrera podría ser antes que la Fórmula Uno.

“También estamos detrás de la Indycar, espero que sea el próximo año y más adelanta la Fórmula Uno”, indicó el mandatario distrital.

El papel de Juan Pablo Montoya

Char reveló que Juan Pablo Montoya, expiloto de la Fórmula Uno y quien estuvo recientemente en Barranquilla también trabaja para que la ciudad pueda tener una carrera de este campeonato internacional.

“Juan Pablo es un embajador que debemos tener ahí peleando por Barranquilla. El conoce la ciudad, su río, el Malecón, su gente, y el también le apuesta a eso”, manifestó.

Incluso, indicó que Montoya dará a conocer “muy pronto noticias que estarán pasando en Barranquilla”.

¿Qué ha pasado con la carrera de la Fórmula Uno en Barranquilla?

El alcalde Alex Char dijo que sobre la posibilidad de tener una carrera de la Fórmula Uno en Barranquilla han surgido algunas “dificultades” debido a los hechos que se registran en Irán.

“Que si no hubiese pasado lo que está pasando en Irán, esa noticia la estuviéramos dando antes”, manifestó.