Tito’s Bolo será subastada por la SAE en vitrina inmobiliaria TrasnoShop

El tradicional Tito’s Bolo, ubicado en la carrera 51B con calle 94, hace parte del portafolio que será ofertado en el TrasnoShop Inmobiliario, una iniciativa liderada por Finca Raíz y Activos por Colombia, la inmobiliaria de la SAE.

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El evento, que se desarrollará del 7 al 10 de mayo, busca convertirse en una vitrina para cerca de 160 inmuebles en todo el país, entre propiedades nuevas y usadas. Sin embargo, en el caso del Atlántico, uno de los activos que más llama la atención es precisamente el terreno donde funcionó Tito’s Bolo, predio que pertenecía a la familia Nasser Arana y fue sometido a extinción de dominio en los años 90.

El proceso se da en medio de diferencias y acciones jurídicas de los actuales ocupantes, la iglesia Vida Abundante, quienes deberán desalojar o regularizar su permanencia con los futuros dueños.

“Si fuera que estuvieran como arrendatarios o como ocupantes irregulares o el proceso que sea, finalmente pues es interesante que el inmueble por fin pueda volver al mercado inmobiliario, al mercado del producto donde puede ser para una construcción o algo así. Ellos cesaron sus pagos hace aproximadamente seis años y pues hoy día ya se consideran como ocupantes irregulares”, expresó José David Buitrago, director Comercial de Activos por Colombia.

El inmueble de 5.032,22 metros cuadrados construidos será subastado desde $14.031.547.088, con un descuento del 20 %. El modelo de venta se realizará mediante subastas virtuales.

“De todas maneras pues ya será producto del proceso de venta donde se adelantará cualquier acción que se requiera en este caso, como puede ser una regularización con el posible nuevo comprador o un desalojo en el dado caso que sea necesario”, sostuvo.