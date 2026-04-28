Retiran más de 600 toneladas de residuos tras lluvias de abril en Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla informó que, tras las primeras lluvias de abril, retiró más de 600 toneladas de residuos sólidos de distintos arroyos de la ciudad, como parte de un plan intensificado de limpieza para prevenir emergencias durante la temporada invernal.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Las labores, que combinan limpieza manual y el uso de maquinaria pesada, han permitido intervenir puntos críticos donde se registraban obstrucciones por acumulación de desechos. Entre los sectores atendidos se encuentran el arroyo El Bosque, la carrera 9 entre calles 60B y 63B, y el box culvert de la Vía 40 con calle 77, donde se extrajeron decenas de toneladas de material.

De acuerdo con las autoridades, entre los residuos recolectados se encuentran objetos voluminosos, desechos orgánicos, plásticos de un solo uso, podas y escombros, los cuales afectan la capacidad hidráulica de los canales y dificultan el flujo del agua.

Adicionalmente, en la trampa de basuras del arroyo León se han retirado cerca de 560 toneladas, lo que evidencia la magnitud del problema en los sistemas de drenaje urbano.

El alcalde Alejandro Char señaló que estas acciones hacen parte de una estrategia integral para mitigar riesgos de inundaciones y reducir el impacto ambiental generado por la mala disposición de residuos.

“En Barranquilla trabajamos arduamente por reducir el daño ambiental ocasionado por la contaminación y la mala disposición de residuos”, afirmó el alcalde.

Las intervenciones se desarrollan con el apoyo de la empresa Triple A y cuadrillas de la Agencia Distrital de Infraestructura, en un trabajo conjunto orientado a garantizar el adecuado funcionamiento de los canales pluviales.

Finalmente, la administración distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para disponer correctamente los residuos y contribuir al cuidado de los arroyos, fundamentales para el drenaje de la ciudad.