Indígenas se retiran de predio de la SAE en Jamundí que habían ocupado irregularmente

Las comunidades esperan ser atendidas por la SAE el próximo miércoles 22 de abril. Foto: Alcaldía de Jamundí.

Jamundí

Comunidades indígenas que habían ocupado de manera irregular un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en el corregimiento de Potrerito, zona rural de Jamundí, se retiraron voluntariamente del lugar, tras varias horas de tensión.

Se trató de una salida concertada entre quienes permanecían en el lugar y las autoridades locales, que abrieron un espacio de diálogo para destrabar la situación.

Al sitio llegó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía, ante lo que podía derivar en un procedimiento de desalojo. Sin embargo, las conversaciones permitieron evitar posibles enfrentamientos.

“Ellos han decidido apartarse de esta ocupación irregular y están solicitando que sean atendidos por la SAE, lo cual se firmó en un acta quedó para el día miércoles 22 de abril”, indicó la secretaria de Seguridad de Jamundí, Carolina Obando.

Las comunidades indicaron que insistirán en la entrega del predio por las vías legales ante el Gobierno Nacional.