Indignación por muerte de menor arrollada por motocicleta en Puerto Colombia

Un profundo dolor embarga al municipio de Puerto Colombia, Atlántico, tras confirmarse la muerte de una menor que había resultado gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 22 de abril en el sector del Faro.

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De acuerdo con la información conocida, la niña fue embestida por una motocicleta cuyo conductor, tras el impacto, se dio a la huida sin prestarle auxilio. Desde entonces, la menor permanecía bajo atención médica en un centro asistencial del municipio, pero debido a la gravedad de las lesiones falleció en las últimas horas.

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso y adelanta las investigaciones correspondientes para identificar y ubicar al responsable del siniestro.

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Las autoridades locales también reaccionaron frente a lo ocurrido. Ofelia Murillo, secretaria de Turismo del municipio, anunció que se intensificarán los controles para frenar prácticas peligrosas en las vías, como los denominados “piques ilegales”, especialmente en zonas de alta afluencia como el malecón.

“Estas prácticas presentan un alto riesgo de siniestralidad vial. Hacemos un llamado urgente a los motociclistas a actuar con prudencia, respetar las normas de tránsito y evitar maniobras que ponen en peligro la vida propia y la de los demás”, señaló la funcionaria.

Mientras avanzan las investigaciones, los familiares de la menor exigen justicia y piden a las autoridades celeridad en la identificación del responsable, en medio de un caso que ha generado indignación y reabre el debate sobre la seguridad vial en el municipio.