Falla técnica deja sin energía a varios sectores del norte de Barranquilla: esto se sabe

El miércoles 13 de julio ISA Intercolombia realizará actividades que requieren la interrupción del servicio en varios sectores de Cartagena( Caracol Radio Cartagena )

En la mañana de este martes 28 de abril se reporta una falla técnica al interior de la subestación Nueva Barranquilla de ISA ENERGIA, que abastece a varios sectores del norte de la ciudad.

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Como consecuencia se presentaron cortes de energía en los sectores de Alameda, Miramar, Villa Santos, Nogales, y Villa Campestre.

Sin embargo, la empresa Air-e Intervenida, señaló que, como contingencia a través de transferencias, han sido normalizados inicialmente los circuitos Miramar, Cable Cero y parcialmente Nogales.

Hasta el momento no se conocen más detalles de la situación en la subestación Nueva Barranquilla de ISA ENERGIA.

Trabajos para este martes

Personal de Air-e ejecutará trabajos al interior de la subestación 20 de Julio, este martes 28 de abril.

Inicialmente, serán intervenidos equipos del circuito Terranova, entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana.

Durante las maniobras estarán sin suministro de energía en Soledad los barrios:

Las Moras, Las Moras 4 Etapa, Las Moras de Occidente, Las Moras Norte, Altos de Sevilla, Los Loteros, Ciudad Camelot, Las Acacias, Estación de Transmetro Soledad; calle 63 con la carrera 15G (Estadio); calle 64 con la carrera 15G (Estadio); calle 63 hasta la calle 67C, desde la carrera 22D hasta la carrera 23B (urbanización Las Moras) y sector comprendido desde la calle 56B hasta la calle 59 desde la carrera 34E hasta la carrera 37 (urbanización Las Gaviotas).

Mientras tanto, entre las 10:15 de la mañana y las 12:15 del mediodía se suspenderá el suministro de energía en los siguientes barrios de Soledad:

Los Robles, Los Robles I, Almendros Etapas 1, 8 y 9, Villa Estadio, Villa Estadio II, Jardín Villa Estadio; calle 49 Sur hasta la calle 74 desde Avenida Circunvalar hasta la carrera 4 Sur (Siete de Abril); calle 45D hasta la calle 46C desde la Avenida Circunvalar hasta la carrera 18 Sur; calle 55 desde la carrera 29 hasta la carrera 34B (urbanización Las Gaviotas).

Para el caso del circuito 20 de Julio 14, será intervenido entre la 1:15 de la tarde y las 3:15 de la tarde. Esta maniobra técnica implica la suspensión del servicio en los barrios Estadio, urbanización Nuevo Horizonte, Los Rosales, Nuevo Milenio, Terranova II, Villa del Carmen I y II, Villa Linda Murillo, Villas del Portal en Soledad.

Más trabajos

Por otro lado, se realizarán breves interrupciones en el circuito Río 10, entre las 6:30 de la mañana y las 8:00 de la mañana, en la calle 30 con la carrera 42A en el centro de Barranquilla. Adicionalmente, en la carrera 10 con la calle 13 en La Playa, se realizarán intervenciones menores en la red entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

El personal técnico de Air-e Intervenida, también cambiará elementos eléctricos en la carrera 33 con la calle 57 en el barrio Lucero, entre las 8:10 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Poda en la zona turística

Personal técnico adelantará trabajos de poda preventiva en el circuito Santa Verónica 2, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde que alimenta los sectores de Playas de Edrimán, Villa Palmarito, Playa Mendoza, Puerto Caimán, El Morro, Juaruco, vía a Salinas del Rey, Caño Dulce y Puerto Velero.

Por otro lado, se cambiará un poste en la calle 10 con la carrera 10 en el barrio Abajo de Santa Lucía, entre las 8:45 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Finalmente, se adecuará la red en la carrera 6 con la calle 5, en el barrio 7 de Agosto en el corregimiento de Bohórquez, en zona rural de Campo de la Cruz, en el horario de 1:00 de la tarde a 5:00 de la tarde.