Precio del dólar en Colombia HOY 28 de abril: se presenta una nueva alza, según el Banrep

Según expertos en Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

El precio del dólar se publica entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, teniendo vigencia hasta el próximo día hábil, esto de la mano con el promedio de las operaciones de ese mismo día.

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en $3.593,17 pesos (COP) para este martes 28 de abril de 2026.

Esta cotización representa un alza con respecto al precio del cierre del día anterior, lunes 27 de abril, cuando el precio se situó en los $3.551,17 pesos (COP).

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¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, martes 28 de abril?

Estos son los valores que se manejan hoy 28 de abril en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,610 pesos por compra y 3,660 pesos por venta.

: 3,610 pesos por compra y 3,660 pesos por venta. Medellín: 3,570 pesos por compra y 3,710 pesos por venta.

3,570 pesos por compra y 3,710 pesos por venta. Cali: 3,520 pesos por compra y 3,650 pesos por venta.

3,520 pesos por compra y 3,650 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,600 pesos por compra y 3,650 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,650 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

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Evidenciando que las únicas ciudades del país que tuvieron variación en el precio de compra y venta del dólar fueron Bogotá, Medellín y Cúcuta con respecto al cierre del día anterior, lunes 27 de abril, donde Medellín fue la única ciudad que tuvo variaciones en la cotización de la divisa estadounidense dentro del mercado nacional.

Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

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