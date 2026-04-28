Nueva alerta del IDEAM: fuertes lluvias y deslizamientos ponen en riesgo a estas zonas del país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió una nueva alerta sobre la persistencia e intensidad de lluvias en amplias zonas del centro y del occidente del país. Ante los acumulados de precipitaciones registrados en las últimas horas y el pronóstico para las próximas 72 horas, se espera que en las jornadas de la tarde y noche se presenten lluvias frecuentes e intensas.

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Según el IDEAM, los departamentos de Nariño, Cauca, Norte de Santander y Santander son las zonas donde estas lluvias podrían ser más intensas. La entidad subrayó la necesidad de extremar precauciones debido a que estos acumulados de lluvia podrían desencadenar posibles crecientes en los niveles de los ríos y deslizamientos de tierra.

El escenario actual de alta vigilancia se extiende sobre diversas cuencas hidrográficas, con una probabilidad significativa de crecientes súbitas, inundaciones y movimientos en masa. De acuerdo con la entidad, el pronóstico para las próximas 72 horas indica que las lluvias intensas persistirán sobre los siguientes departamentos:

Antioquia

Caldas

Boyacá

Cundinamarca

Chocó

Valle del Cauca

Norte de Santander

Santander

Cauca

Nariño

El IDEAM anticipó que la intensidad será mayor en los últimos cuatro departamentos mencionados, lo que podría provocar creciente en los ríos y deslizamientos de tierra. Se estima también que las lluvias continúen durante esta semana, afectando principalmente la región Pacífica y Andina, así como los piedemontes de la Orinoquía y Amazonía.

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El evento de mayor intensidad se prevé para el 29 de abril, aunque el IDEAM espera una disminución gradual de las precipitaciones hacia final de la semana.

En la región noroccidental, se han declarado alertas hidrológicas rojas por la probabilidad de crecientes súbitas en ríos como Algodonal, Tarra, Bajo Catatumbo, Socuavó, Nuevo Presidente, Sardinata, Tibú, Zulia y Pamplonita, con mayor afectación en municipios del Norte de Santander.

Para la región Pacífica, se emitieron alertas naranjas debido a la probabilidad de incrementos en los niveles de los ríos Naya-Yurumanguí, San Juan de Micay, Saija, Timbiquí, Guapi, Iscuandé, Telembí y Mira.

En la región del Medio Magdalena, se destacan alertas hidrológicas rojas por crecientes súbitas en los ríos Negro, Carare (Minero), Opón, Suárez, Lebrija y la quebrada El Carmen, con riesgo de afectaciones en municipios de Cundinamarca y Santander.

Municipios en alerta roja por deslizamientos: