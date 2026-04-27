El CDT con mejor rentabilidad en MAYO: Tasa superior al 11%, ¿cuánto paga por 1 millón?

Cada vez son más los colombianos que buscan opciones para mejorar o fortalecer sus ingresos de manera segura. Para esto, los bancos y otras entidades financieras amplían su portafolio de productos, ofreciendo desde cuentas de ahorro con beneficios adicionales o planes de inversión llamativos con tasas competitivas.

Incluso, dentro de estos planes de inversión están los conocidos CDT, que son Certificados de Depósito a Término, siendo esta una de las herramientas más tradicionales y confiables.

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¿Qué es un CDT y cómo funciona?

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) son un producto financiero en el que una persona entrega cierta suma de dinero a una entidad bancaria por un tiempo determinado. A cambio de esto, el banco paga una rentabilidad acordada, la cual se liquida cuando el plazo finaliza.

El CDT tiene una ventaja y es que desde el inicio se conoce cuál será la tasa de interés, lo que permite que la persona que realice este tipo de servicio bancario pueda planear de manera más clara sus ingresos.

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Mejor CDT en mayo a 6 meses

Koa: 11,8% y recibe $1.057.355

11,8% y recibe $1.057.355 Ban100: 11,7% y recibe $ 1.056.882

11,7% y recibe $ Credifamilia: 11,4% y recibe $ 1.055.462

11,4% y recibe $ Bancamía: 11,3% y recibe $ 1.054.988

11,3% y recibe $ Mibanco: 11,2% y recibe $1.054.514

Mejor CDT en mayo a 12 meses

Koa: 12,8% y recibe $ 1.128.000

12,8% y recibe $ Credifamilia: 12,75% y recibe $ 1.127.500

12,75% y recibe $ Ban100: 12,7% y recibe $ 1.127.000

12,7% y recibe $ Bancamía: 12% y recibe $ 1.120.000

12% y recibe $ Coltefinanciera: 11,5% y recibe $1.115.000

Mejor CDT en mayo a 24 meses

Bancamía: 12,3% y recibe $ 1.261.129

12,3% y recibe $ Coltefinanciera 11% y recibe $1.232.100

¿Qué riesgos tiene un CDT en Colombia?

Si bien un CDT es una oportunidad para mejorar los ingresos, existen algunos puntos que debe tener en cuenta a la hora de realizar esta inversión:

De acuerdo con ‘FinanzasPus’ y ‘MásFinanzas’ una de las desventajas es la “baja” rentabilidad financiera, pues cuentan con tasas que no superan otras opciones de mayor rendimiento financiero. En este orden de ideas, mencionan que, aunque las tasas suban por la inflación, el poder adquisitivo se pierde.

Por otro lado, está la “poca liquidez” y que “no hay un flujo de caja”, pues durante el periodo de ese contrato, las personas no pueden disponer de ese dinero para algún asunto.

Las personas deben tener en cuenta que algunas entidades cobran impuestos por tener estos CDT, siendo esta una desventaja propia de varios productos.

Qué debe tener en cuenta para abrir un CDT